Rigassificatore, Pasa (Cgil): “Confronto online di Toti con il territorio? Altro schiaffo alle comunità savonesi”

“Sul rigassificatore, Toti pensa di confrontarsi con il territorio attraverso un incontro online? Ennesimo schiaffo alle comunità savonesi, alle istituzioni locali, alle organizzazioni sindacali. Fatto gravissimo e antidemocratico mai visto in oltre 50 anni di vita politica regionale in Liguria”. Così in una nota il segretario generale Cgil Savona Andrea Pasa.

“Il Coinvolgimento e la partecipazione delle persone è fondamentale – prosegue Pasa -. Soprattutto in un momento dove la sfiducia verso la politica e le istituzioni è drammatica. Toti continua a delegittimare le istituzioni locali, i sindaci, il sindacato confederale ma più in generale le comunità savonesi. Non è accettabile e per questo è necessario contrastare questo modello che ‘esclude’ invece di ‘includere’”.

Per il segretario Cgil Savona “vale oggi per il rigassificatore, ma vale più in generale per la vita democratica del Paese. Diciamo no a questo modello, diciamo no a questo ennesimo schiaffo e ribadiamo che le scelte delle politiche di sviluppo del territorio le si devono costruire e discutere con le comunità del territorio e con chi le rappresenta”, conclude Pasa.