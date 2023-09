Ex chiesa del Pero a Varazze, il sindaco revoca l'ordinanza: le famiglie sfollate possono tornare a casa

Da ieri possono tornare a casa le tre famiglie che erano fuori dalla loro abitazione dallo scorso 5 dicembre a causa del crollo di una porzione del tetto dell'ex chiesa sconsacrata della S.S. dell'Annunziata della frazione del Pero a Varazze.



Il sindaco Luigi Pierfederici ha infatti revocato l'ordinanza che aveva firmato 10 mesi fa che disponeva l'immediato allontanamento e l'interdizione temporanea dagli stabili nelle aree e nelle abitazioni presenti nel raggio di 10 metri circa dal perimetro del fabbricato della chiesa.



L'area era stata così messa in sicurezza e dopo la demolizione della canonica l'abbassamento del campanile era stato richiesto dalla Soprintendenza un ulteriore intervento che aveva di fatto allungato le tempistiche per il rientro delle famiglie a casa.



Il primo cittadino ha inoltre disposto che l'area di cantiere per le opere da ultimare venga mantenuta opportunamente e debitamente recintata ed interdetta quindi all'accesso da parte dei non addetti ai lavori.