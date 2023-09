Rigassificatore, Toti sui social risponde ad alcune perplessità: "Falso che la nave sversa cloro. Smettiamola di avere paura del progresso"

Perché la nave si sposta da Piombino? Oppure se è vero che la Golar Tundra sversa cloro in mare, perché è così vicina alla costa e se a Quiliano ci saranno espropri.

Queste sono alcune delle domande poste al presidente della Regione Liguria e commissario Giovanni Toti in una diretta sul proprio profilo social, contestata a più riprese sia dai cittadini stessi che dagli amministratori (su tutti il sindaco di Savona Marco Russo) per un mancato confronto diretto sui territori.

"Piombino ha detto no ma lo sta ospitando in una banchina del suo porto e ritengo che abbiano diritto a riaverla, è infatti una sistemazione provvisoria. A Piombino non è stato segnalato nessun problema e infatti in funzione. E' evidente che i grandi consumatori di gas, che vengono da Lombardia, Piemonte, le industrie della Liguria, Vado è molto piu vicina a quelle realtà e alla rete nazionale gas e non Piombino che si trova nell'estremità centrale - ha detto Toti - Il Governo ha pensato che sia evidentemente più logico posizionarlo al largo delle coste savonesi che sono in linea d'aria a poche decine di km dai grandi utilizzatori di quel gas oltre ad avere un'area portuale che è già utilizzata per lo stazionamento delle navi".

Il commissario al progetto sul rigassificatore si è soffermato anche sulle procedure ricordando che è stata avviata anche la valutazione di impatto ambientale e entro il mese di ottobre acquisite le osservazioni partirà la conferenza dei servizi.

"Tutte le procedure non solo sono pubbliche, ma potranno anche essere criticate, osservate, migliorate, anche da ogni singolo cittadino. La Capitaneria deciderà quali sono le regole e se i 4 km di distanza sono coerenti o se vanno spostati. Tra i porti di Vado e di Savona che sono una ricchezza, in quello spazio di mare dove verrà ancorata già oggi stazionano all'incirca 200 navi l'anno per 12-24 ore, ci sono 1-2 navi al giorno che aspettano di entrare in porto che portano contenitori a volte con prodotti chimici all'interno, rinfuse liquide più pericolose del gas e addirittura petrolio. Ci sono già navi che constantemente occupano l'orizzonte a 4 km" ha proseguito il presidente regionale.

"E' falso che la nave sversa cloro, come comunicato dall'azienda non esistono rischi nè per la flora, nè per la fauna ma nel caso ce lo faremo dire dal Ministero dell'Ambiente durante la Valutazione di Impatto Ambientale. Non sarà inondato da candeggina in alcun modo, il cloro che sarà sversato sarà molto al di sotto dei limiti previsti dalla legge, sarà 0.2 mg per litro. L'uscita dell'acqua dal rigassificatore sarà più fredda ma al massimo di 7 gradi ma a 20 metri dalla nave torna già alla temperatura originaria e non altera minimanente l'ambiente marino".

E' stata posta anche la preoccupazione in merito alle interferenze sulle tubazioni a Quiliano e sugli espropri, che sarebbero previsti a Valleggia in località Gagliardi.

"Si sta lavorando perché i tubi di Tirreno Power e Snam non debbano darsi fastidio l'uno con l'altro. Al momento non sono previsti espropri e sui territori agricoli stiamo lavorando per rendere compatibile il tracciato dei tubi sull'utilizzo dei campi. Non ci sarà nessuno sfratto - ha precisato Toti che conclude - Credo che quest'opera si farà perché non ci saranno dubbi. Smettiamola di avere paura del progresso".

Non sono mancate però le polemiche sotto la diretta: dai commenti bloccati, alle domande che secondo molti sarebbero già state impostate a tavolino (è stato specificato da Toti che sarebbero giunte in Regione).