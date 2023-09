Alassio, inaugurate le nuove scuole "Ollandini". Il sindaco Melgrati: "Moderne, inclusive e bellissime"

Una giornata di festa per Alassio. Questa mattina, alla presenza delle autorità, del personale scolastico, degli studenti e di numerosi genitori e cittadini, appena prima del suono della campanella che ha segnato l'inizio dell'anno scolastico 2023-24, si è svolta la cerimonia di taglio del nastro che ha decretato l'inaugurazione ufficiale del nuovo plesso scolastico "Ollandini" in via Gastaldi.

L'edificio, destinato a ospitare le classi della scuola secondaria di primo grado e ricco di spazi pensati per essere ampiamente fruiti dalla collettività, è stato progettato all'insegna dell'innovazione, dell'accessibilità e della sostenibilità, e portato a termine in poco più di due anni.

Tempi di esecuzione dunque davvero brevi per un edificio che si presenta all'avanguardia sotto il profilo strutturale, energetico, multimediale e domotico, e che è attrezzato con le più moderne tecnologie - quali ad esempio la presenza di lavagne interattive multimediali in tutte le classi - per offrire un'esperienza di apprendimento al passo con i tempi e molto motivante per gli studenti.

Insieme al sindaco Marco Melgrati sono intervenuti il prefetto della provincia di Savona Enrico Gullotti, il provveditore agli Studi della Provincia di Savona Nadia Dalmasso, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, in rappresentanza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l'avvocato Franca Giannotta, nella doppia veste di assessore del comune di Alassio e consigliere della provincia di Savona, portando i saluti istituzionali del Presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Alassio Sabina Poggio, il consigliere alle scuole Fabio Macheda, il Monsignor Luca Gabriel, delegato del Vescovo, e il parroco Pierfrancesco Corsi, che ha dato la benedizione alla nuova scuola.

Erano inoltre presenti - tra le altre autorità - i membri della giunta comunale, il consigliere regionale Alessandro Bozzano, il comandante della polizia locale, il comandante dei carabinieri di Alassio, il comandante del corpo elicotteri di Villanova d'Albenga e il comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Albenga.

"Quest'oggi abbiamo inaugurato un luogo simbolo per la comunità alassina, sia dal punto di vista didattico, sia dal punto di vista più strettamente riorganizzativo degli spazi pubblici - commenta il sindaco Melgrati - Per un amministratore pubblico, eventi come quelli odierni – per la loro carica simbolica – possono essere paragonabili alla nascita di una nuova vita: non solo per l'emozione che vi è connessa, ma anche e soprattutto per la consapevolezza che non si tratta assolutamente della fine di un percorso ma, viceversa, di un nuovo inizio".

"E' stato infatti un punto di partenza il momento in cui la mia precedente amministrazione comunale, nel 2018, assunse la decisione di individuare l'attuale sedime come posto naturale per edificare il nuovo plesso scolastico, iniziando un iter molto complesso e articolato per reperire i titoli abilitativi necessari, nonché le risorse economiche, con tutti i limiti imposti dai vincoli di inedificabilità assoluta della distanza di 10 metri dai rii che scorrono sotterranei in via Gastaldi e in via Pera", prosegue Melgrati.

"La nuova scuola rappresenta uno dei più significativi progetti posti in essere durante questo nostro mandato. Un’opera richiesta dalla Città da molto tempo, a testimonianza dell’indiscusso valore riconosciuto all’istituzione scolastica come elemento di formazione per ogni cittadino. Opera che senza il prezioso contributo statale del Ministero dell’Istruzione e del Merito non sarebbe stato possibile realizzare".

"Infatti la DGR n.192/18 relativa al Piano annuale 2019 degli interventi di edilizia scolastica, a valere su fondi MIUR oggi traslati sul PNRR, a fronte della richiesta effettuata dal comune di Alassio per la realizzazione dell’intero edificio scolastico per un valore pari ad 8.135.000,00 euro, ha concesso al nostro comune (con DM n.175 del 10/03/2020) un finanziamento di oltre 4 milioni di euro, a fronte di un cofinanziamento con fondi di bilancio comunali di quasi altrettanti 4 milioni".

"Nel corso dei lavori sono intervenuti numerosi fattori contingenti che hanno ulteriormente complicato la realizzazione di un cantiere già di per sé complesso ed eterogeneo. In primis la guerra in Ucraina che ha comportato l’aumento delle materie prime per l’edilizia - continua - Conseguentemente l’amministrazione comunale ha dovuto far fronte con fondi di bilancio all'aggiornamento dei costi portando il valore dell’opera finita a poco oltre gli 11 milioni di euro. Pero ovviare a tale problematica, abbiamo scelto di utilizzare l'avanzo di bilancio, disponibile subito, distogliendolo da altri progetti per evitare il blocco del cantiere e il rispetto del cronoprogramma dei lavori che ci permette di essere qui oggi".

"L'edificio è una struttura innovativa sotto ogni punto di vista, sia nella progettazione, ma anche nelle modalità costruttive, dai materiali utilizzati alle dotazioni previste. Tutto perché la nuova 'Ollandini' sia a tutti gli effetti un edificio a impatto zero sotto il profilo energetico, ma soprattutto sia il luogo ideale dove poter attuare un percorso formativo al passo con i tempi, per le generazioni che verranno".

"Per questa scuola voglio anche utilizzare l'aggettivo 'inclusiva'. Infatti la palestra, l'aula magna, il terrazzo e altri spazi accessori - sono stati pensati per un utilizzo non limitato ai soli orari scolastici. Si tratta di aree che sono state dotate di servizi e ingressi tali da poter essere accessibili anche al di fuori degli orari della scuola da un pubblico diversificato: si pensi alla palestra per le associazioni sportive, il campo da basket o all'aula magna che sarà a disposizione di chi ne farà richiesta e la ampia e panoramica terrazza per incontri e piccoli eventi per gli alassini".

"Siamo convinti che la creazione materiale di un ambiente favorevole a chi è chiamato a svolgere la funzione educativa ed a coloro che ne sono i primi destinatari (gli alunni) rappresenti l'assolvimento del compito di un amministratore moderno ed al passo con i tempi", conclude il sindaco Melgrati.