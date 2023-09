Albissola, manutenzione e pulizia dei rii minori: proseguono gli interventi

Proseguono questa settimana ad Albissola Marina le operazioni di manutenzione e pulizia dei rivi minori, dei canali di raccolta delle acque piovane e delle caditoie, secondo la programmazione definita e con gli affidamenti dei lavori alle varie ditte incaricate, prima della pausa ferragostana.

"Attualmente sono in corso le operazioni che riguardano la pulizia, sfalcio erbacce e rimozione arbusti lungo i rivi cosidetti 'minori' che in particolare interessano: il rio Basci - nel tratto compreso tra la tombinatura di Via Ceramisti a valle e la tombinatura stradale a monte per una lunghezza circa di 400 metri; il rio Grana - nel tratto compreso tra la confluenza con il Sansobbia a valle ed il vecchio stabilimento "ex solepan" a monte per una lunghezza di c.a. 700 m.; il rio Sodino - nel tratto compreso tra il ponticello all'interno di Villa Fresia a valle e l'attraversamento al di sotto di Via Nomaxio a monte per circa 200 metri Inoltre è già stato affidato l'intervento di pulizia con canaljet dei principali canali di raccolta e convogliamento delle acque piovane i cui lavori inizieranno nei prossimi giorni" dice il vicesindaco Luigi Silvestro.

"Nel corso delle prossime settimane, compatibilmente con le altre varie esigenze, gli operai comunali proseguiranno con la pulizia, già iniziata dalla fine di agosto, delle varie caditoie e griglie di raccolta delle acque meteoriche con particolare priorità nelle zone maggiormente critiche" conclude Silvestro.