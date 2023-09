Risorse area di crisi complessa, Pasa (Cgil Savona): "Importanti ma vanno risolte le vertenze industriali del territorio"

Questa mattina a Savona è stato presentato l’accordo di programma per l’area di crisi complessa. A margine dell'incontro è intervenuto Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona.

"Le risorse per l’area di crisi complessa sono straordinariamente importanti, ma parallelamente vanno risolte le crisi industriali del territorio - commenta Pasa - Già nel 2016 Cgil, Cisl e Uil Savona avevano organizzato scioperi e manifestazioni per ottenerle, quindi ne conosciamo l'importanza".

"Peccato che la politica stamattina abbia fatto solo una passerella senza parlare di nessuna delle tante vertenze industriali del territorio. Quello che si chiedeva allora, e che si continua a reclamare, è di investire risorse per creare occupazione di qualità, meno precaria, più retribuita e sicura".

Rispetto alla presentazione dei bandi, la Cgil Savona ringrazia i funzionari e i dirigenti della Regione, dell’Autorità portuale e di Invitalia che ne hanno illustrato i contenuti in maniera molto approfondita. Nel contempo però, chiedono che le risorse siano utilizzate per nuove attività produttive compatibili per l'ambiente e non il contrario.

"Il presidente della Regione Toti è andato fuori tema con un monologo sul rigassificatore: non un commento su Funivie, Piaggio, LaerH, Sanac e Alstom. Nessuna parola su soluzioni e politiche industriali per risolvere i tanti problemi industriali savonesi. Nemmeno un pensiero per le migliaia di lavoratori del nostro territorio. Solo slogan su benefici del progetto del rigassificatore. Anche il ministro Salvini ha parlato del nulla. Non una parola sul bando di Funivie, eppure esiste una richiesta di incontro inviata solo pochi giorni fa, dopo che il bando è andato deserto per responsabilità dello stesso ministero di cui Salvini è ministro".

Dalla Cgil Savona critiche anche al ministro del Made in ltaly, che al pari del presidente Toti e del ministro Salvini, non ha dato alcuna risposta alle tante vertenze savonesi per le quali si era preso l’impegno di convocare incontri specifici per Piaggio, Sanac e Alstom: "La politica regionale e nazionale è incapace di trovare soluzioni alle vertenze industriali ed è senza un'idea di politiche industriali - tuona Pasa - Lo dimostra l'insistenza di posizionare la nave rigassificatrice nella rada di Vado e Savona. Un progetto che andrebbe proprio a confliggere con tutte le attività oggi esistenti: portuale, industriale, turistica e non è compatibile con la tutela dell'ambiente".