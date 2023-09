Cronaca |

No al rigassificatore, il presidio a Savona e la protesta contro Toti: "Buffone" (FOTO E VIDEO)

I comitati contrari al riposizionamento hanno atteso il governatore e commissario all'esterno dell'Unione Industriali. La replica a distanza: "Abbiamo una visione del mondo diversa, quest'opera è opportuna e strategica"

"Buffone, buffone" e "Difendiamo il nostro mare". Questi gli slogan lanciati dai cittadini in un presidio davanti alla sede dell'Unione Industriali di Savona nei confronti del presidente della Regione e commissario Giovanni Toti in visita nel comune capoluogo per la sottoscrizione del'accordo di programma sull'Area di Crisi Complessa. Il Governatore è stato accolto tra le proteste di un gruppo nutrito di persone contrarie al progetto del rigassificatore ora ormeggiato nel porto di Piombino che verrà collocato a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9 km da Savona. Gli abitanti, vista l'impossibilità di poter avere riscontri direttamente sul territorio dal commissario per il riposizionamento della Golar Tundra, hanno deciso di esprimere la loro posizione contraria dando vita a una protesta. La terza in ordine di tempo dopo quella organizzata lo scorso 23 agosto davanti al comune di Vado e la catena umana di domenica scorsa sulle coste da Finale ad Albissola (compresa Varazze) che ha visto partecipare circa 16mila persone. "E' una scelta del Governo che tuttavia reputo opportuna, strategica per il Paese e il mondo delle imprese - ha replicato a distanza Toti durante la firma dell'accordo di programma sull'area di crisi industriale - Poi ci sarà sempre chi considera lo sviluppo tecnologico contrario all'ambiente e il profitto un furto da chi vuole arricchirsi senza dare nulla ai cittadini: la mia visione del mondo non è questa ma è quella che il Paese sia indipendente energeticamente". "E' chiaro vi fosse un problema di sicurezza rispetto a un'installazione come questa non si farebbe, ma questo lo diranno gli enti preposti" ha concluso il governatore nel suo intervento, lanciando l'appello alle istituzioni locali a procedere sullo sviluppo infrastrutturale del territorio anche in tal senso: "Ne ragioneremo in un clima di armonia e collaborazione nella consapevolezza che questo Paese ha bisogno di si alle infrastrutture, chiunque vincesse la battaglia del no darebbe la morte al sistema produttivo dell'Italia".

L. Parodi - M. Pastorino

