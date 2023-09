Martedì 19 settembre, alle ore 15, presso piazza Costituzione a Quiliano, si terrà l'inaugurazione della panchina bianca a ricordo delle vittime sul lavoro.

"Mai come in questi ultimi giorni si sente la necessità di attenzionare su questo grave problema. Non dobbiamo rischiare l’assuefazione al fenomeno, in questa direzione va la testimonianza anche attraverso un simbolo come la panchina. L’iniziativa è in collaborazione con Sede Territoriale ANMIL di Savona", spiegano dal comune savonese.