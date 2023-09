Schianto Frecce Tricolori, il sindaco di Andora: "Tragedia che ci ha sconvolto, il resto è secondario"

L’airshow delle Frecce Tricolori si farà il prossimo 8 ottobre ad Andora? Dal Comune fanno sapere che “ogni decisione sullo svolgimento della manifestazione è di competenza dello Stato Maggiore dell'Aeronautica. Il Comune non può che attendere”.

Nel terribile incidente, una famiglia di 4 persone che transitava in auto è stata coinvolta: Laura, una bimba di 5 anni ha purtroppo perso la vita, ustionati, ma salvi, papà, mamma e fratello. Anche il pilota Oscar Del Dò è riuscito a salvarsi, lanciandosi con il paracadute dall’Aermacchi Mb-339 su cui stava volando.

Ora c’è un’inchiesta e tutto è in corso di accertamento. Tra le ipotesi al vaglio, un “Bird strike”, ovvero dei volatili che sono entrati nel motore, causando l’incendio. Secondo quanto riferito, il pilota avrebbe fatto tutto il possibile per evitare tragedie, ma purtroppo non è bastato.