Sulle righe di Italo Calvino nel Parco delle Alpi Liguri

Domenica 24 settembre si svolgerà nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri l’escursione guidata gratuita “Sulle righe di Italo Calvino” al Passo della Mezzaluna, in occasione della “Giornata dei Sentieri Liguri - Ligurian Trails Day”, il calendario di iniziative per la valorizzazione dei tracciati della Rete Escursionistica Ligure (REL) organizzato grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, ed Enti gestori delle aree protette.

«Al passo della Mezzaluna, la brigata arriva dopo infinite ore di marcia. Tira un freddo vento notturno che gela il sudore nelle ossa, ma gli uomini sono troppo stanchi per dormire e i comandanti danno l’ordine di fermarsi a ridosso d’un gradino di roccia, per una breve sosta. Il passo nella penombra della notte nuvolosa appare come un prato concavo dai contorni svaniti, tra due elevamenti di roccia circondati da anelli di nebbia».

Inizia così l’XI capitolo de “Il sentiero dei nidi di ragno”, primo romanzo di Italo Calvino, pubblicato nel 1947 e ambientato nel Ponente Ligure nel periodo della Resistenza partigiana: Pin, il protagonista, arriva al Passo della Mezzaluna di notte, dopo una marcia condotta con i compagni per evitare l’accerchiamento nemico.

L’escursione di domenica 24 settembre sarà l’occasione per andare alla riscoperta di questo importante crocevia situato lungo la Strada Marenca, antica via di collegamento con il mare ricca di testimonianze storico-antropologiche. Il sito (1.454 m s.l.m.) conserva tracce di antichi insediamenti, recinti in pietra per il bestiame e vecchie carbonaie, in una prateria montana che si estende fino al Monte Monega (1.882 m s.l.m.).

L’itinerario coinvolgerà inoltre la principale faggeta della Regione Liguria, il Bosco di Rezzo, che si estende per circa 600 ettari fra i 900 e i 1400 metri di altitudine al confine con l’Alta Valle Argentina. Lungo il percorso si incontrerà un’ampia area naturale a forma di anfiteatro, denominata localmente Sotto di San Lorenzo e originata da una depressione del suolo causata da cedimenti di rocce calcaree: qui, una grossa pietra allungata e infissa quasi verticalmente nel terreno è ritenuta un menhir, testimonianza della tradizione megalitica protostorica. Nell’ampio invaso della depressione si trova anche una grossa pietra tabulare, provvista di foro a coppa ellissoidale con piccolo colatoio: una delle numerose interpretazioni esistenti riguardo al suo antico utilizzo le attribuisce scopi sacrificali.

Nei pressi del Passo Teglia (1.387 m s.l.m.), un magnifico punto panoramico consentirà di ammirare dall’alto tutta la Valle Argentina.

La camminata sarà incentrata sulla figura di Italo Calvino e lungo l’itinerario verranno letti brani tratti da “Il sentiero dei nidi di ragno” e da altre opere dell’autore.

«Questi i principali punti di forza dell’evento – afferma il vice presidente della Regione Liguria con delega ai Parchi e al Marketing territoriale Alessandro Piana - a disposizione di cittadini e turisti che va a valorizzare ulteriormente il punto di vista ambientale del nostro territorio insieme alla cultura. Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri dimostra anche in questa occasione la creatività e l’inclusività delle iniziative, nella costante promozione della biodiversità, dell’aggregazione e dell’outdoor».

«Il Parco celebra la Giornata dei Sentieri Liguri, - dichiara il Presidente del Parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri - con un’escursione che unisce l’amore per la natura e per il territorio all’aspetto culturale: tra gli obiettivi dell’Ente infatti non possono mancare la promozione e la valorizzazione degli aspetti storici e culturali che caratterizzano i nostri sentieri, oltre al grande pregio naturalistico e di biodiversità. Iniziative come questa sono particolarmente apprezzate da visitatori e turisti in quanto consentono di scoprire il territorio in maniera gratuita e sicura, grazie all’accompagnamento di guide qualificate.»

Itinerario: Passo Teglia (1.387 m s.l.m.) – Passo Mezzaluna (1.452 m s.l.m.) – Passo Teglia (1.387 m s.l.m.)

Ritrovo: ore 9:15 alla Stazione di Taggia oppure ore 10:00 al Passo Teglia.

Durata: 4 ore circa + soste - Difficoltà: E (escursionistica). Pranzo al sacco.

Equipaggiamento: scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, giacca impermeabile, cappellino e crema solare, acqua, pranzo al sacco.

Partecipazione gratuita. Richiesta la prenotazione: Guida Escursionistica Marco Macchi - Tel. 327 0824866.