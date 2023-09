Alassio, gli scrittori Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione presentano il libro "Un nemico da salvare"

Sabato 23 settembre, alle ore 21 ad Alassio, presso la sala conferenze dell’hotel Toscana, la libreria Bookstop organizza l’incontro con gli autori Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione per presentare al pubblico e ai lettori la loro nuova fatica letteraria.

“Un nemico da salvare” è infatti il secondo capitolo delle avventure dell’appuntato Giacomo Dho, già protagonista del giallo storico risorgimentale, e piccolo caso letterario a livello nazionale, “Il caso del colonnello francese”, uscito prima dell’estate.

Anfitrione della serata, a chiacchierare con i due ex professori del liceo scientifico Giordano Bruno di Albenga, il collega insegnante Nino Podestà, figura di spicco dell’ambiente letterario e culturale ingauno, attualmente in forza come capo redattore della fortunata trasmissione televisiva Striscia La Notizia.

Pubblicato da Robin Edizioni, “Un nemico da salvare” è scritto a quattro mani dagli autori e vede muovere la vicenda in una Milano appena conquistata dai franco-piemontesi.

Racconta l’investigazione sull’uccisione di un funzionario governativo, già collaboratore degli austriaci, a opera del protagonista Dho e della sua fedele (ma non troppo) compagna d’avventure Margherita, personaggio femminile alla quale i lettori si sono già molto affezionati. Entrambi i volumi sono disponibili in tutte le librerie e gli shop online.L’uscita del terzo capitolo è già prevista prima di Natale.