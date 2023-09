Savona, al via i lavori per la ciclabile di via Pirandello, le ricadute sulla viabilità

E' previsto per mercoledì 28 l'allestimento dei cantieri per i lavori di realizzazione della ciclabile di via Pirandello che dureranno fino al 31 dicembre. L'intervento rientra nel “Programma sperimentazione nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola casa lavoro” e si inserisce in una una serie di opere finanziate da con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato alle ciclovie urbane.

I lavori permetteranno di collegare la stazione di piazza Aldo Moro con la ciclabile di via Stalingrado che porta al Campus, e che dall'altro lato della strada si collegherà con la ciclabile di via Nizza, dando una dimensione più organica alle ciclabili cittadine.

Con l'allestimento dei cantieri, a partire dalle ore 07,30 del 27 settembre e fino alle ore 18,00 del 31 dicembre 2023 (salvo proroghe), ci saranno modifiche alla circolazione e alla sosta nella porzione di Via Pirandello a partire dalla rotatoria posta all'intersezione con la via Collodi e fino alla rotatoria presso l'intersezione con la via Stalingrado, ed in Via Stalingrado, tratta compresa fra la rotatoria di Via Pirandello/Tardy Benech e la rotatoria di Via Vittime di Brescia/Via Braja.

E' previsto il divieto di sosta su ambo i lati, l'interruzione del transito sui tratti di volta in volta interessati dall'intervento garantendo comunque per entrambe le direzioni delle corsie di marcia provvisorie; se questo non fosse possibile sarà garantito il senso unico alternato con dei movieri.

Verrà istituita una fermata dei bus temporanea sul fronte opposto al civico 5 di via Pirandello con cancellazione temporanea dell'attraversamento pedonale e realizzazione di un tracciato pedonale provvisorio a monte della nuova fermata del bus. Sarà garantito l'uso dei marciapiedi per i pedoni in via Pirandello e Stalingrado, salve eventuali interruzioni temporanee dovute ai lavori..