All'Università di Imperia un laboratorio sul turismo e le isole del Ponente ligure

Con l’Università di Imperia un laboratorio su "Turismo e isole del Ponente ligure". Un’iniziativa della durata di 24 ore che saranno svolte, in parte in un’aula del Polo di Imperia (i giovedì dalle 10,30 alle 11,30 ed eventualmente i mercoledì dalle 16,30 alle 18,30), in parte in due uscite didattiche (in collaborazione con i rispettivi uffici): una presso il Comune di Albenga con visita all’esposizione sulla Gallinara e (se possibile) all’isola; l’altra all’Area marina protetta di Bergeggi, con escursione (tempo e mare permettendo) all’isolotto di Bergeggi.

Gli studenti riceveranno il rimborso per le spese di viaggio ad Albenga e Bergeggi. Previsto un project work, in cui ogni studente riferirà le esperienze riguardanti una delle due isole e redigerà una breve proposta sullo "sfruttamento" turistico sostenibile di essa: il project work sarà redatto con l’aiuto della docente e del tutor.

Per il conseguimento dei 3 CFU bisogna redigere il lavoro e frequentare almeno il 70 per cento delle ore.

Gli studenti hanno tempo per iscriversi entro il 7 ottobre e il laboratorio sarà attivato con numero minimo di otto studenti. L’inizio è previsto per mercoledì 11 ottobre alle 16,30 e giovedì 12 ottobre alle 10,30.