Il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento approda ad Andora: ecco il Wind Festival (FOTO e VIDEO)

Il WindFestival, il più grande Expo d’Italia dedicato agli action sport di mare e di vento, si prepara al via: dal 28 settembre al 1 ottobre per la prima volta sarà Andora il palcoscenico di questa grande kermesse sportiva di fine stagione. "Wind Festival: una edizione importante, per Andora la prima, quattro giorni di sport a 360 gradi per dimostrare che la città e vicina a tutte le attività sportive: quelle dilettantistiche e quelle professionali - le parole del sindaco Mauro Demichelis - Sport di mare sicuramente, Andora ha un buon vento, ma anche sport di entroterra e di outdoor che verrà realizzato non solo al Parco delle Farfalle ma in tutto il litorale andorese coinvolgendo tutta la città. Questo Wind Festival non è solo sport ma anche divertimento, ci sarà miss Wind Festival e ci sarà anche la fascia di Miss Andora per un evento che mi auguro avrà grande successo".

Questa dodicesima edizione, organizzata da Valter Scotto e Andrea Ippolito di TF7 Open Sport A.S.D. e dal Comune di Andora, si declinerà sul lungomare e a terra con veleggiate, competizioni, escursioni nell’entroterra, classi di avvicinamento alle attività per neofiti, lezioni e prove gratuite di attrezzature ma anche class con i migliori sportivi professionisti per le rispettive discipline. L’area interessata sarà molto ampia e prevede tutto il Parco delle Farfalle e le spiagge di fronte, tutta la spiaggia libera di fronte all’ex hotel Ariston, parte della passeggiata a mare, Piazza Doria e l’inizio della zona pedonale di Via Roma. "Andora ospita il Wind Festival perché è la città del vento dove si praticano bene il kite surf, Wind surf, vela ed è quindi il luogo ideale per una manifestazione di questo tipo - ha dichiarato il vicesindaco Paolo Rossi - siamo particolarmente orgogliosi che Andora sia attrattiva per eventi importanti che uniscano le migliori energie del territorio ligure, le eccellenze degli sport di mare e terra. Un grande investimento nello sport che vuol dire anche turismo e destagionalizzazione. Fino all'ultimo il nostro mandato propone eventi nuovi che guardano al futuro".

Gli organizzatori Valter Scotto e Andrea Ippolito hanno commentato: “Siamo contenti perché nonostante i tempi strettissimi per il passaggio dalla vecchia destinazione ad Andora la risposta della città è stata estremamente positiva e possiamo già confermare che avremo circa 70 stands tra associazioni sportive, progetti sulla disabilità, aziende espositrici e partner commerciali”.

Cinque grandi aree tematiche saranno pronte a offrire agli appassionati e al pubblico un’ampia scelta fra numerose attività sportive di mare e di terra rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini. Come nelle passate edizioni il WindFestival darà ampio spazio alle discipline adaptive all’interno dell’area Paralympic.

L’area Water/Wind riunisce gli sport di mare e di vento come il Windsurf, cuore pulsante del WindFestival, ma anche tutto ciò che può navigare, volare o scivolare sull’acqua dando la possibilità ai neofiti di avvicinarsi alle attività velistiche con mini lezioni gratuite di Surf, Wingfoil, Kitesurf e Stand Up Paddle. In calendario quattro regate organizzate grazie alla collaborazione del Circolo Nautico di Andora : WindFestival Open Regatta: una grande veleggiata non competitiva Open Long Distance di quattro chilometri dedicata al Windsurf, al Wingsurf ed al Kitesurf in “stile DEFI”, aperta a tutti e a tutte le attrezzature, che ha avuto un'ottima risposta da atleti iscritti provenienti da tutta Italia e da paesi esteri come la Francia, la Svizzera, la Germania e l’Austria; all’interno della veleggiata si disputerà anche la regata della AICW del Campionato Zonale Liguria con le categorie Windsurf Fin e Foil, un'anteprima importante per portare nel 2024 il Campionato Italiano. Windsurfing Adaptive Challenge: secondo Campionato Nazionale di Parawindsurfing con tappa unica a Andora. Campionato Nazionale WingFoil: una disciplina che conta ormai migliaia di praticanti per facilità d’uso e divertimento assicurato. Non manca l’attenzione per i prodotti green, evidenziata anche dalla presenza di un partner che esporrà prodotti a energia alternativa e una barca di 6 metri totalmente elettrica, che darà supporto alle regate.

L’Outdoor Area è invece dedicata ai fans degli sport di terra: per gli amanti del Trekking sono previste escursioni nell’entroterra all’imbrunire per scoprire le stelle, mentre per i ragazzi dagli 8 ai 10 anni appassionati della corsa è in programma una gara podistica amatoriale “WIndfestival babyrun” all’interno della “Ultra Andora Run” che si disputerà domenica 1 ottobre presso il Porto Turistico . Per chi ama le due ruote ci saranno 5 tours con E-Bike per conoscere meglio l’entroterra andorese: 2 tours facili il venerdì e sabato con partenza alle 10 e alle 16 e un tour dedicato ai più esperti di circa 40 km con partenza domenica mattina alle 9.00. Presso la pista di pattinaggio del Parco delle Farfalle lezioni ed esibizioni di skate, longboard e pattinaggio mentre sulla spiaggia libera del Beach Bar Baracca sarà allestito lo stand gonfiabile del CONI che vedrà la collaborazione tra CONI Imperia e CONI Savona. All'interno si svolgeranno diverse discipline sportive dedicate ai più giovani.

Ci saranno anche fitness, yoga, ginnastica dolce, step, corpo libero, ginnastica ritmica, TRX, balli hip-hop e country, fitball, circuiti training, fitwalking, giocodanza, pilates, fitdance e marcia acquatica. Completano l’ampia scelta di attività lezioni e minitorneo di beach volley e l’esibizione di aquiloni statici e acrobatici. I più piccoli potranno divertirsi in sicurezza su 2 mini circuiti appositamente realizzati per mountain bike e moto da cross. Anche gli amanti delle supercar sportive troveranno di che emozionarsi: sarà possibile fare un test drive con supercar come Ferrari, Porsche e Lamborghini. "Wind Festival è un invito allo sport a contatto col territorio, sia per chi ama il mare o l'entroterra - spiega Ilario Simonetta, consigliere comunale andorese delegato allo Sport - Farà di Andora una cittadella dello Sport d'azione animando la nostra bella spiaggia e parco delle Farfalle con un expo unico in Italia per ospositori e stage sportivi proposti. È dedicato ai neofiti che vogliono provare nuovi sport, mentre gli esperti possono testare materiali e attrezzature nuove, parlare con istruttori qualificati e campioni. Da sportivo non posso che essere felice che Andora ospiti questa manifestazione e vedo che gli organizzatori stanno davvero lavorando sodo per offrire molteplici attività, show e spettacoli. Non credo ci sarà spazio per la noia in questo Wind Festival".

Sabato sera Matteo Pavone "Guinness World Record” trainerà un furgone con sopra le 28 ragazze che parteciperanno al “Bikini Contest” accompagnandole fino al palco.

Per la parte relativa all'area paralimpica avremo l’animazione dei Supereroi per i bambini e la presenza di atleti paralimpici come Enrica Novarria, Simone Capelli, Tommaso Morandi, Enrico Sulli, Roberto Cavicchi che si sono contraddistinti in molte discipline adaptive sia a livello nazionale che internazionale. "Siamo molto contenti che Wind Festival sia approdato ad Andora, è una bellissima realtà perché coinvolge lo sport a 360 gradi - sottolinea Erica Marzo, delegata Coni Savona-Imperia - è molto importante anche perché ha un occhio particolare per i disabili, quindi lo sport anche come momento di aggregazione per loro ma in generale per tutta la cittadinanza: bambini, atleti e non atleti. Penso sarà un buon momento e il Coni è ben felice di supportare questa manifestazione".

L’inaugurazione ufficiale con le autorità avverrà venerdì alle ore 19.00 presso il Turtle Beach di Andora.

Intrattenimenti musicali giovedì, venerdì con i compleanni dell’Associazione Andora Windsurf e Circolo Nautico Andora e sabato presso il Parco delle Farfalle, prima dell’attesissimo Bikini Contest, ci saranno i "Windfestival Awards" dove verranno premiati personaggi che si sono distinti sia in competizioni sportive sia come sport ambassadors ovviamente su discipline legate all'evento.

L’edizione 2023 del WindFestival è coorganizzata con il Comune di Andora e patrocinata dalla Regione Liguria, dal Coni Comitato Regionale Liguria e dal Comitato Italiano Paralimpico. Si ringraziano tutti gli operatori commerciali che stanno supportando la manifestazione e il supporto della Croce Bianca.

E’ tutto? chi ci conosce sa che fino all’ultimo possiamo inserire cosa nuove.