Disagi al traffico nella mattinata odierna per un incidente in via Vittime di Brescia a Savona. La fuoriuscita di odore di bruciato da uno dei veicoli coinvolti ha mobilitato i vigili del fuoco.

Al tempo stesso, la polizia locale è intervenuta per regolare la viabilità e raccogliere informazioni sulle circostanze del sinistro.

Il traffico è stato regolato a senso unico alternato per consentire alle autorità di svolgere il loro lavoro e ai veicoli di attraversare l'area in sicurezza.