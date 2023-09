Area di Crisi Industriale Complessa del savonese, Pasa (Cgil): “Urgente confronto e discussione con Regione Liguria”

“Dopo la passerella inutile da parte della Regione Liguria e dei Ministeri della scorsa settimana nel quale si è formalizzata la comunicazione della firma del nuovo accordo di programma dell’Aera di Crisi Industriale Complessa per i 21 Comuni della Provincia di Savona (con 50 milioni di euro di risorse pubbliche per nuove attività produttive, tra Governo e Regione Liguria ), firma già avvenuta ad inizio agosto, grazie al lavoro sinergico di tutto il territorio rappresentato al meglio con l’incontro dello scorso 27 marzo a Roma tra il Tavolo dello Sviluppo Economico Savonese e il Ministro Urso presso il Mistero del made in Italy, unitariamente nella giornata di lunedì 25 settembre abbiamo nuovamente richiesto un incontro a Regione Liguria”. Lo afferma in una nota Andrea Pasa, segretario generale di Cgil Savona.

“Incontro ancora più necessario alla luce delle due riunioni già calendarizzate da parte della Regione Liguria, Assessore Benveduti, 1 agosto 2023 e 20 settembre 2023, ma mai effettuate per il rinvio chiesto proprio dalla Regione Liguria e ad oggi non più calendarizzati, neppure dopo la richiesta di incontro formulata dal tavolo dello Sviluppo Economico del Savonese ( 69 Comuni , associazioni datorilai e sindacato confederale unitamente alla Provincia di Savona ) in data 26.05.2023”.

“Abbiamo indirizzato la missiva ai tre assessori Regionali di competenza, Benveduti , Sartori e Scajola, perché riteniamo necessario un confronto sul metodo e sul merito dei bandi regionali e nazionali su varie tematiche – continua Pasa -, occupazione, formazione, sviluppo e ricerca, avendo come obbiettivo di utilizzare quelle risorse pubbliche per costruire una occupazione di qualità, meno precaria e più sicura”.

“Inoltre, abbiamo indirizzato la lettera di richiesta al presidente e al vicepresidente della Provincia di Savona, come ente di coordinamento del tavolo dello sviluppo economico, e al sindaco di Cairo Montenotte nonché consigliere provinciale con delega proprio all’Aerea di Crisi industriale Complessa e quindi molto informato dei contenuti dei bandi, ma più in generale dell’iter al quale questo strumento dovrà sottostare nei prossimi mesi, chiedendogli di farsi carico per sollecitare la regione Liguria alla calendarizzazione dell’incontro al più presto possibile”.

Ricordando, se ce ne fosse bisogno, che la presentazione delle domande di agevolazione per i bandi nazionali sono state aperte il 14 settembre e terminano il 18 ottobre prossimo, riteniamo opportuno condividere i contenuti dei Bandi, le criticità e individuare azioni condivise finalizzate a sostenere e rilanciare gli investimenti e il mercato del lavoro locale utilizzando anche gli accordi sottoscritti presso la Regione Liguria nel 2017 , 2018 e nel 2019 inerenti le Politiche Attive e Politiche passive”, conclude il segretario generale Cgil Savona Pasa.