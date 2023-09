Albissola, si sposterà la fermata degli autobus di Piazza S. Benedetto. Il vicesindaco: "Si risolverà un problema di sicurezza per i pedoni"

Via ai lavori per il completamento della riqualificazione dei nuovi percorsi pedonali in Corso Bigliati ad Albissola Marina del tratto compreso tra Vico Bruciati e Piazza San Benedetto.

"Verrà quindi rifatta la pavimentazione in cubetti di simil porfido in continuità con la nuova pavimentazione già posata nell’attiguo tratto di marciapiede completato - ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Luigi Silvestro - In prossimità di Piazza San Benedetto è invece previsto l’intervento di miglioramento della sicurezza veicolare/pedonale, mediante la traslazione dell’attuale fermata/pensilina dell’autobus della linea pubblica TPL Linea (percorrenza da Savona ad Albissole/Varazze) con spostamento della stessa in sede propria localizzata a ponente dell’incrocio di Corso Bigliati con Piazza San Benedetto (vedi foto allegata)".

"Tale soluzione comporta la realizzazione di una nuova fermata di sosta dei mezzi pubblici dedicata del tipo con 'golfo di fermata' con piattaforma avente sezione di carico adeguata all’utenza, andando così a ridurre sensibilmente la cogente annosa problematica dovuta al 'punto morto' della visuale lungo la corsia levante/ponente per i motocicli in sorpasso degli autobus in fermata e del conseguente attraversamento pedonale di Piazza S. Benedetto di fronte ai Bau Bau Village" ha proseguito Silvestro.

Infatti l’attuale fermata bus è posizionata prima dell’attraversamento pedonale sull’Aurelia fronte BauBau Village, per cui sia gli autoveicoli che i motoveicoli sono portati a tentare di superare l’autobus fermo trovandosi così all’improvviso i pedoni in attraversamento sulle strisce, costituendo così di fatto un forte elemento di criticità nella circolazione pedonale e veicolare dell’area.

"I lavori in questione, oltre ad aver avuto il nulla osta di Anas (ente titolare del tratto di Aurelia interessato dal cantiere) e di TPL Linea per lo spostamento della fermata autobus, sono finanziati grazie all’ottenimento di un contributo del Fondo Strategico Regionale 2022/2023 pari a 80 mila euro a salvo imprevisti dovrebbero completarsi entro una settantina di giornate lavorative" conclude Luigi Silvestro.