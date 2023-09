Carcare, tre nuovi mezzi per la Croce Bianca: il 30 settembre l'inaugurazione in piazza Caravadossi

Sabato 30 settembre la Croce Bianca di Carcare inaugura tre mezzi: un Fiat Doblò adibito al trasporto disabili intitolato a Giacomo Comparato, un'ambulanza di rianimazione modello Fiat Ducato e un'automedicale Ford Focus SW.

"Questi veicoli ci aiuteranno ad espletare i numerosi servizi che svolgiamo quotidianamente", commentano dalla Pubblica Assistenza carcarese.

La cerimonia prenderà il via in piazza Caravadossi, davanti al municipio, alle ore 14, con il ricevimento delle consorelle. Alle 15 intervento delle autorità; alle 15.30 inaugurazione, benedizione dei tre mezzi e premiazione dei militi; alle 16 il corteo per le vie del paese. A seguire rinfresco finale.