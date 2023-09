Attualità |

Bergeggi, una catena per difendere l'isola dal rigassificatore: "Giù le mani dal nostro mare" (FOTO E VIDEO)

Anche i "Pirati dei Caruggi" hanno partecipato all'iniziativa contraria al posizionamento

Dopo la catena umana in spiaggia e le proteste contro il commissario e presidente Toti in via Gramsci a Savona e sotto la Regione a Genova, questo pomeriggio nuova manifestazione contro il rigassificatore. In tanti si sono ritrovati sulla passeggiata fronte isola di Bergeggi per dire il proprio secco no al progetto per il posizionamento entro il 2026 della nave Golar Tundra a circa 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona. "Tutti uniti da un unico sentimento comune di totale ed incondizionato rigetto del progetto e delle modalità attuative imposte dalla Governance come sopra, rilevato che l’appello e slogan ”Difendiamo il nostro mare!”, potente sintesi del nostro sentire e dell’agire consequenziale, è rimasto ad oggi totalmente inascoltato, con rinnovata forza e determinazione, si fa organizzatrice ed unica promotrice della nuova iniziativa #savetheIsland, in occasione del contest europeo di nuoto in mare aperto SwimTheIsland, nella tappa del 30.09 e 01.10 presso l’area antistante l’Isola di Bergeggi" hanno detto dall'organizzazione #quellidellacatena. "Gli Organizzatori e tutti i cittadini e simpatizzanti che hanno aderito sin da subito all’iniziativa, con l’entusiasta supporto degli amici dei “Pirati dei Caruggi”, si ritroveranno proprio davanti e sull’Isola di Bergeggi stessa e con pacifico orgoglio territoriale, ne rivendicheranno la proprietà comune. Sarà proprio questa la volontà: benché giuridicamente proprietà privata, l’Isola di Bergeggi e tutto quello che rappresenta e che a Lei si collega, è patrimonio di tutti noi. E’ proprio questo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico, che della biodiversità marina e costiera fa il suo vanto, al centro dell’omonima Area Marina Protetta, che deve essere appunto “protetto” e tutelato incondizionatamente - hanno continuato - Tutti noi siamo mossi da questo sentimento di protezione e di ribellione civica verso chi o cosa possa anche solo minacciarne il delicato equilibrio o la semplice reputazione meritatamente conquistata negli anni. Lo faremo con la nuova iniziativa #savetheIsland ad alto valore mediatico e simbolico, portando pacificamente il nostro “vessillo” proprio sull’Isola stessa, per ribadirne la proprietà collettiva di cui sopra, dando voce a tutto il nostro dissenso dal mare e dal tratto di costa antistante, in unica e nuova Catena Umana e Marina riunita sotto lo slogan comune “difendiamo il nostro mare”.

Luciano Parodi

