Funivie, bocciato l'emendamento. Pasa (Cgil): "Presentato e poi ritirato dalla Lega. Il Governo vota contro il Governo"

"Il Governo vota contro il Governo. Il governo nella conversione in legge del decreto "Asset" boccia emendamento su Funivie. Il presidente Toti batta un colpo. Eviti di imporre scellerati progetti nel savonese e si concentri per una volta sulle questioni serie del territorio".

Queste le parole del segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa sull'infrastruttura funiviaria Savona-Cairo Montenotte i cui lavori di ricostruzione sono fermi al palo da anni in attesa dell'aggiudicazione degli interventi che dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre (leggi QUI).

"In 4 anni è stato incapace di trovare soluzioni ed è senza autorevolezza nei confronti del Governo e Ministeri" ha proseguito Pasa che si è soffermato anche sul rinvio dell'incontro al Dicastero che era previsto per il 4 ottobre.

"È inaccettabile l'immobilismo di Governo e Regione Liguria. In 4 anni la Regione non ha fatto un passo avanti sulla vertenza - punta il dito Pasa - Il presidente Toti a luglio nell'ultimo incontro si era impegnato a 'costruire' il bando per la concessione dell'infrastruttura invece nulla di tutto questo. Forse è troppo impegnato ad imporre il Rigassificatore nella rada di Savona e Vado Ligure? E il Presidente della Provincia che insieme ai comuni e al sindacato aveva firmato una lettera di richiesta di incontro urgente al ministero cosa fa? Pensa al termovalorizzatore da costruire in Val Bormida? Occupatevi dei temi urgenti del territorio, di questioni che sono necessarie al territorio. Una infrastrustruttura strategica per l'intera provincia e al 100% ecologica".

"Ma c'è di più, il Governo e il Ministero oltre a posticipare a data da destinarsi l'incontro previsto per il 4 ottobre, senza prendere in considerazione neppure la lettera dei sindaci che chiedevano di anticiparlo, il Governo fa ancora peggio, durante la conversione in legge del “Decreto Asset” di pochi giorni fa ha bocciato un emendamento su Funivie presentato e poi ritirato dalla Lega - quindi il Governo che vota contro il Governo - specifica - La Regione Liguria batta un colpo. In 4 anni non ha avuto la capacità di costruire nessuna proposta ma più in generale senza autorevolezza nei confronti del Governo neppure quando il paese è governato dai partiti che amministrano la Regione, a dimostrazione che il Presidente a livello nazionale non alcun peso politico".

"Lo ribadiamo per l'ennesima volta sono necessari tempi certi per la ricostruzione, ci vuole il bando per la concessione e parallelamente un investimento forte sul progetto che metta insieme ferro/ fune e parchi per dare finalmente un futuro all'intero comparto" conclude Andrea Pasa, Cgil Savona