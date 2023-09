"Progetto Vita e Ambiente" sul termovalorizzatore: "Basta impianti inquinanti, sono 50 anni che la Val Bormida soffre"

"Abbiamo un quadro abbastanza chiaro sui problemi ambientali: nessuna regola, né prescrizioni di legge, vengono rispettate". Cosi commenta in una nota "Progetto Vita e Ambiente". L'associazione opera da parecchi anni sul territorio della Val Bormida.

"Per esempio, nell'ultimo Consiglio comunale di Cairo Montenotte si è discusso sugli orari stabiliti nel cantiere/cava di sbancamento della collina in via Brigate Partigiane - proseguono dall'associazione - A parte lo scempio evidente, la ditta che procede ai lavori, pare faccia quello che vuole. Tutto ciò crea disagi enormi alla frazione prospiciente. Se si pensa che il tempo che porterà alla fine dei lavori è ancora lungo, riteniamo che i cittadini andrebbero tutelati in modo severo. In tutto questo, il controllo della rumorosità è lasciato alla ditta stessa ogni tre mesi".

"Che senso hanno gli autocontrolli? - si chiede l'associazione "Protetto Vita e Ambiente" - Ora alla luce di tutto questo, che rende la misura di quanto poco siano tutelati i cittadini, e il fatto, che per fare un altro esempio, si permette ad un noto impianto di inquinare pesantemente da tempo memorabile, altre fabbriche inquinanti sono presenti sul territorio. Vorremmo capire cosa vuol dire 'quando l'inquinamento sarà risolto', a prescindere che non crediamo ai miracoli, allora si potrà pensare al termovalorizzatore?".

"Quindi di ricomincerà da capo? Ribadiamo che nel territorio di Cairo sono presenti da tempo impianti che creano un impatto nell'aria non indifferente, dobbiamo aggiungerne altri?".

"Per il solito principio dove c'è inquinato, inquiniamolo un po di più? Sono 50 anni che in valle si soffre, ci si ammala e si muore anche grazie al pesante inquinamento - conclude l'associazione - Il lavoro non deve per forza essere inquinante anzi, finché il territorio offrirà solo questo, non ci saranno altre possibilità. È giunto il momento di dire basta!".