Punto Nascite del Santa Corona, il Comitato per la riapertura: "Tre anni di promesse vergognose"

"Non è possibile che nel 2023 una donna sia costretta a partorire in una piazzola dell'autostrada perché non riesce ad arrivare in tempo in ospedale. L'ultimo caso pochi giorni fa. Questa volta però è capitato ad una consigliera del comune di Alassio, dove il sindaco scrive al presidente della Regione Toti, chiedendo che venga riaperto il reparto nascite a Pietra Ligure. Tre giorni dopo il padiglione del punto nascite è stato occupato da ortopedia. Tutto sempre provvisorio, come la riapertura del punto nascite. Chiuso 'provvisoriamente' da tre anni".

"Il comitato va avanti, faremo in modo che i bambini nati nelle piazzole autostradali in questi tre anni, si ricordino di voi. Aderiamo a qualsiasi iniziativa promuova una sanità migliore per i cittadini. Il comitato informa di aver aderito al 'Fronte comune ligure per la sanità' insieme ad altre associazioni che si batteranno per una sanità al servizio dei cittadini, non il contrario" concludono infine da "Nascere a Pietra".