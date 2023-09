Un angolo d'India ad Altare con la comunità monastica induista. Consigliere Bozzano: " Un bene prezioso per il nostro territorio questa realtà"

La Val Bormida nasconde un piccolo angolo d'India. Accompagnato da Gianluigi Pantaleo, presidente del Museo del Vetro di Altare, il consigliere regionale Alessandro Bozzano ha portato i saluti di Regione Liguria alla più grande comunità monastica induista d'Europa.

"Il Monastero Swaami Gitananda Ashrama Marici, subito sopra la cittadina di Altare, è un piccolo tesoro nascosto che in pochi conoscono, un vero cenacolo di interscambio culturale dove poter respirare l'arte e la tradizione indiana - ha detto Bozzano - Varcato il cancello del villaggio si viene catapultati in un panorama estremamente colorato e profumato, tra templi e statue induiste fatte arrivare direttamente dall'India dai 20 monaci che qui vivono quasi esclusivamente di quanto producono".

"Dediti alla preghiera e alla meditazione, i monaci e le monache accolgono fedeli da tutta Europa, con pellegrinaggi che arrivano a richiamare fino a 2mila persone sulle alture di Altare. A dare nuova linfa all'interscambio culturale che questo luogo promuove, sarà l'Università induista che la comunità sta ultimando all'ingresso del villaggio - conclude il consigliere regionale - Un bene prezioso per il nostro territorio questa piccola realtà, che ci dimostra come culture molto diverse possano non solo convivere in armonia, ma arricchirsi allargando i propri orizzonti grazie alla conoscenza dell'altro.