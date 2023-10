Carcare, la pro loco riparte dopo cinque anni di inattività: Elisa Ferraro eletta presidente (FOTO)

Dopo un periodo di inattività di circa cinque anni, la pro loco di Carcare è pronta a tornare in azione sotto la guida della neo-eletta presidente Elisa Ferraro. Ieri sera, durante un'assemblea molto attesa, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo dell'associazione, segnando l'inizio di una nuova era per l'organizzazione.

L'iniziativa di riavviare la pro loco è nata dalla volontà dell'amministrazione comunale e di Elisa Ferraro stessa. Questa decisione è stata accolta con entusiasmo dai residenti, dimostrato dalla numerosa partecipazione all'assemblea che ha visto la votazione dei tesserati per eleggere il nuovo direttivo.

Immediatamente dopo la votazione, il direttivo si è riunito e ha eletto all'unanimità Elisa Ferraro come presidente e Matteo Bonino come vice presidente. Questo segna l'inizio di un nuovo capitolo per l'associazione, che ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell'ideazione e nella gestione delle festività locali e nella promozione delle tradizioni e delle peculiarità del territorio.

Il tesseramento per il 2023 è già iniziato e ha registrato una partecipazione significativa, con oltre 80 membri che hanno già aderito. Una dimostrazione del forte interesse da parte della comunità nel rafforzare il legame con la pro loco e nel contribuire alla crescita e al benessere del paese. All'assemblea era presente il primo cittadino Mirri e il vice sindaco Massimo Marini, che hanno espresso il loro sostegno e la loro vicinanza all'iniziativa.

"Desidero augurare alla presidente Elisa Ferraro e a tutti i nuovi eletti un buon lavoro. Sono convinto che la collaborazione con l'amministrazione comunale proseguirà con spirito di cooperazione e tante belle idee per Carcare", commenta il sindaco Mirri.