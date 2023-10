Attualità |

Incontro sul rigassificatore in Provincia, ci saranno anche i consiglieri comunali di Savona

All'incontro, oltre a Toti, Snam e Arpal ci saranno i componenti di 11 consigli comunali, più il commissario prefettizio di Vado, compresi anche quelli di Savona

La Provincia ha risposto alle richieste di Savona, tramite una lettera del presidente del Consiglio Comunale Lirosi , di estendere l'invito anche ai consiglieri città capoluogo all'incontro sul rigassificatore programmato per il 5 ottobre a Palazzo Nervi, con il commissario Toti e Snam. All'incontro erano stati invitate le rappresentanze politiche di alcuni comuni interessati all’eventuale posizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra nella rada di Vado o dal gasdotto, ma non quelli del Comune capoluogo. Una decisione che aveva fatto infuriare i consiglieri savonesi. Daniela Giaccardi e Fabio Orsi di PensieroLibero.zero avevano deciso di scrivere al presidente del Consiglio comunale di Savona Lirosi, chiedendo si impegnasse a fare le proprie rimostranze alla Provincia affinché allargasse l'invito anche Savona. Oggi è arrivata la lettera di invito del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ai Comuni interessati. "Il Commissario Toti e i Snam incontreranno i consiglieri dei Comuni interessati facendo seguito anche alle richieste e alle considerazioni, rispettivamente, ricevute e svolte, con alcuni di noi, per come condiviso con la Struttura Commissariale - ha scritto Olvieri ai consiglieri dei Comuni invitati - comunico e preciso che la riunione di giovedì 5 ottobre alle ore 15:00 è da intendersi aperta a tutti i componenti dei Consigli Comunali dei Comuni di Altare, Cairo Montenotte, Carcare, Quiliano, Vado Ligure (Commissario Prefettizio), Savona, Albissola Marina, Albissola Superiore, Bergeggi, Noli, Spotorno, Vezzi Portio".

Redazione

