Asl 2, le iniziative per la settimana mondiale dell’allattamento

Anche quest’anno con lo slogan “tutelare entrambi fa la differenza per le famiglie” dal 1 al 7 ottobre si celebra la settimana per l’Allattamento e Asl 2 partecipa all’evento sostenendo questa importante tematica attraverso iniziative per la promozione dell’allattamento al seno, realizzate sia nelle sedi territoriali sia in ospedale.

Nei Consultori presenti sul territorio dei quattro distretti aziendali gli operatori, oltre alle consuete indicazioni da sempre fornite ai neo genitori, consegneranno alle donne in gravidanza e alle neo mamme il pieghevole “Allattamento e lavoro" per informarle sulla normativa e sui diritti previsti a sostegno dell’allattamento.

Presso il punto nascite dell’ospedale di Savona saranno presenti operatori dedicati per l’accoglienza dei neogenitori e per informazioni sull'allattamento anche con distribuzione di materiale informativo. Le ostetriche inoltre incontreranno piccoli gruppi di mamme e papà "nell'ora del latte" durante i giorni 4, 5 e 6 ottobre alle ore 15 circa, sorseggiando insieme una buona tisana e parlando dell'importanza dell'allattamento materno e di quanto sia stato fondamentale averlo iniziato già nelle prime due ore dopo la nascita.

Risponderanno alle domande dei neo genitori e forniranno indicazioni utili anche per il rientro a casa indipendentemente dal tipo di alimentazione del neonato.

“La nostra azienda è impegnata da sempre con i propri servizi a tutela della maternità e dell’infanzia per stimolare l’allattamento al seno, attraverso azioni di sostegno nei confronti della donna e della famiglia – commenta la dottoressa Monica Cirone, direttore socio Sanitario Asl 2 - Nelle diverse fasi: durante la gestazione, negli incontri di preparazione al parto, subito dopo la nascita del figlio e durante le visite di controllo dei neonati i nostri professionisti si applicano per informare ed affiancare le famiglie in questo importante momento della vita”.

La Settimana per l’Allattamento Materno (SAM) – da 31 anni raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell’allattamento materno, i governi, ed enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno. Quest’anno l’UNICEF e l’OMS vogliono porre l’attenzione sulla necessità di un più ampio supporto all’allattamento su tutti i luoghi di lavoro per sostenere e migliorare i progressi dei tassi globali di allattamento.

Negli ultimi 10 anni, molti paesi hanno compiuto significativi progressi per incrementare i tassi di allattamento esclusivo. Progressi ancora maggiori sono possibili quando l’allattamento è protetto e supportato, soprattutto sui luoghi di lavoro.

La percentuale dell’allattamento esclusivo è aumentata del 10% raggiungendo il 48% a livello globale negli ultimi 10 anni. Per arrivare all’obiettivo globale del 70% entro il 2030, è necessario affrontare le barriere che le donne e le famiglie incontrano per raggiungere i loro obiettivi di allattamento (https://www.epicentro.iss.it/allattamento/sam-2023 -https://www.unicef.it/media/unicef-e-oms-su-settimana-mondiale-dell-allattamento/).

https://www.unicef.it/media/unicef-e-oms-su-settimana-mondiale-dell-allattamento/