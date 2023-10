A Savona torna il Maggiordomo di quartiere. La sede sarà in piazza del Popolo

La Regione ha rinnovato il finanziamento per il maggiordomo di quartiere con l'approvazione, lo scorso agosto, del progetto esecutivo “Interventi di comunità per l'invecchiamento attivo e il sostegno alle fragilità degli anziani – Custodi Sociali e Maggiordomo di Quartiere”.

Per il Distretto 7 Savonese il servizio del Maggiordomo di quartiere è realizzato dalle Cooperative Sociali Progetto Città, capofila, ed Anteo con personale dipendente e prevede la presenza di due operatori con una apertura al pubblico per 30 ore complessive.

Per i maggiordomo di quartiere Palazzo Sisto metterà a disposizione, in comodato d'uso gratuito gratuito, lo spazio di Piazza del Popolo attualmente di un presidio di Polizia Locale, per i giorni che vanno dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. L'avvio del servizio dovrebbe essere verso la fine di ottobre.

Il progetto del Maggiordomo di quartiere nasce con l'obiettivo di migliorare i servizi di welfare territoriale coinvolgendo nella collaborazione enti pubblici, del Terzo settore, privati e le associazioni di volontariato in un’ottica di sviluppo di un welfare di prossimità.

Tra le finalità c'è anche il rafforzamento delle reti territoriali di ascolto, monitoraggio e supporto, sostegno della popolazione del quartiere e soprattutto di nuclei familiari o di soggetti fragili o svantaggiati nelle loro piccole necessità quotidiane. Il progetto del “Maggiordomo di Quartiere” è rivolto a cittadini, nuclei familiari o singoli soggetti fragili, svantaggiati (anziani, disabili, ecc.); soggetti ad elevato rischio di isolamento e solitudine. Il servizio, che ha avuto un ruolo importante nel periodo del covid, viene erogato gratuitamente.