Albenga, parcheggi gratuiti in piazza Petrarca fino al termine della riasfaltatura di viale Martiri della Libertà

È partita questa mattina la riasfaltatura di viale Martiri della Libertà ad Albenga. Per limitare i disagi ai città la giunta Tomatis ha deciso di rendere gratuiti, per il periodo necessario ad eseguire l'intervento, il parcheggio di piazza Petrarca.

Afferma l'assessore Mauro Vannucci: "È nelle intenzioni di questa amministrazione riasfaltare tutte le strade della città, tanto è vero che, dall'inizio, abbiamo stanziato risorse in tal senso e così continueremo a fare".

"Importantissima la riasfaltatura di Viale Martiri una delle vie principali della nostra città, vero e proprio biglietto da visita anche per i visitatori e i turisti. Come Amministrazione, per andare incontro a cittadini e utenti della strada abbiamo deciso di rendere gratuiti i parcheggi di piazza Petrarca (dalla Croce Bianca) fino alla fine dell'intervento", conclude l'assessore.