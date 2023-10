"Loano come Hogwarts": cinque giorni di magie, spettacoli e cene a tema

Cresce l'attesa per “Loano come Hogwart”, la grande manifestazione che per cinque giorni, dal 28 ottobre al 1 novembre 2023, trasformerà la città dei Doria nella scuola di magia più celebre del cinema. L'evento è stato organizzato dal Centro Culturale Polivalente e dal Comitato Loanese in collaborazione con Genova Dreams, Miletto Loano e con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, della Provincia di Savona e della Regione Liguria. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina in Regione Liguria alla presenza del presidente Giovanni Toti, del consigliere regionale Angelo Vaccarezza, della coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini, dell'assessore a turismo, cultura e sport del Comune di Loano Enrica Rocca, del presidente del Centro Culturale Polivalente Elia Toni e della presidente del Comitato Loanese Daniela Leali (che è anche presidente di Fipe/Confcommercio di Loano). Presenti anche Deborah Carelli di Genova Dreams e Alice Gozzi, general manager di Stramitico, agenzia partner di Panini per attività promozionali sul territorio.

“Questo tipo di manifestazioni, che richiamano un immaginario letterario e cinematografico di grandissimo successo ed enorme diffusione in tutto il mondo – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – hanno la capacità di coinvolgere e appassionare un pubblico molto vasto, dai più giovani e agli adulti. Per cinque giorni Loano cambierà faccia, con eventi e serate a tema capaci di coinvolgere non solo il pubblico, le vie e le piazze del borgo, ma anche le realtà imprenditoriali e commerciali. Si tratta di una iniziativa con un importante valore turistico: la destagionalizzazione del settore nella nostra regione è sempre più una realtà, e lo è grazie a eventi culturali, a un panorama di città d’arte, appuntamenti enogastronomici e opportunità legate a sport e outdoor, ma anche a eventi come questo”.

“I libri ed i film di Harry Potter – spiegano il sindaco Luca Lettieri e l'assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca – sono un fenomeno culturale globale: chiunque, nel mondo, conosce perfettamente il 'maghetto con gli occhiali e la cicatrice a forma di fulmine'. Le opere della Rowling hanno avvicinato tanto ragazzi al mondo della lettura, hanno accompagnato la crescita di un'intera generazione e accompagneranno quella di tante altre a seguire. Per la nostra amministrazione, dunque, è un piacere poter ospitare a Loano quello che è uno dei più grandi raduni a tema Harry Potter mai organizzati in Italia. Siamo certi che questi cinque giorni ricchissimi di eventi attireranno in città un grandissimo numero di fan e appassionati. Ringraziamo il Centro Culturale Polivalente e il Comitato Loanese per l'impegno nell'organizzazione di questa manifestazione”.

“Nel predisporre il fittissimo programma di 'Loano come Hogwarts' – spiegano Elia Toni e Daniela Leali – abbiamo scelto di coinvolgere l'intera città e tutti i suoi operatori economici e commerciali. Il successo di una manifestazione di questa portata dipende dalle sinergie e dalle collaborazioni che si riescono ad instaurare sul territorio e, in questo senso, il supporto che ci è giunto dai colleghi e dall'amministrazione è stato e sarà sempre preziosissimo. Così come la collaborazione con Genova Dreams, che è stata da subito molto positiva e proficua, e Miletto. Loano è sempre magica, ma per cinque giorni lo sarà ancora di più”.

L'evento, promosso in occasione del 25^ anniversario della saga creata da J.K. Rowling, riguarderà l'intera città e ricreerà nella città dei Doria tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono.

Il centro storico sarà suddiviso nelle quattro case della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts: Grifondoro, fondata da Godric Grifondoro; Tassorosso, fondata da Tosca Tassorosso; Corvonero, fondata da Corinna Corvonero; Serpeverde, fondata da Salazar Serpeverde. Le strade e le piazze saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche negozi si “vestiranno” degli stessi colori. Inoltre, ogni sera un ristorante di ogni casata ospiterà una cena a tema (per un totale di 16 appuntamenti, a cui si è aggiunta una “cena magica con delitto” in programma a La Marinella il 1^ novembre).

Ai Giardini Josemaria Escrivà verrà ricreata Diagon Alley, la strada che ospita i vari negozi presso i quali i maghi di tutte le età fanno i loro acquisti. A Loano il “villaggio magico” sarà composto da oltre 30 casette presso le quali si potranno trovare prodotti di artigianato e merchandising, tutto rigorosamente a tema Harry Potter. Per conoscere gli orari di apertura del villaggio consultare il sito www.viviloano.it.

Ogni giorno in centro storico animazione e spettacoli a tema. Nel pomeriggio del 31 ottobre festa di Halloween in piazza Italia e nelle vie del centro; in serata, apertura straordinaria dei mercatini e, in piazza Italia, il famoso “Ballo del Ceppo” visto in “Harry Potter e il Calice di Fuoco”. Non mancheranno gli spettacoli (gratuiti e a pagamento) come la Scuola di Magia, la caccia al tesoro, la Disco Magic,l'Hogwarts Express, le postazioni di tarocchi, divinazioni e rune, le parate e gli spettacoli itineranti.

“Loano come Hogwarts” può fregiarsi della collaborazione con Panini, celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti. In occasione del lancio dell’ultima sticker guide dedicata al Wizarding World “Le Famiglie Magiche e Babbane”, in edicola a partire da novembre, Panini sarà presente all’evento con dei magici omaggi e con una propria casetta all'interno del villaggio di Diagon Alley. Con il lancio della guida “Le Famiglie Magiche e Babbane” si conclude la collezione inedita che approfondisce diversi temi del magico mondo, raccolte in un prezioso cofanetto dedicato ai fan più curiosi: “Le Case di Hogwarts”; “Le Creature Magiche”; “il Castello di Hogwarts”; “Le Famiglie Magiche e Babbane”.

Ecco il programma completo

SABATO 28 OTTOBRE

ore 10:00 / 19:00 - Apertura "Diagon Alley" Villaggio magico area espositiva presso Giardini Escrivà

ore 10:00 / 12:30 - Animazione e Disco Magic in Piazza Italia

ore 10:30 / 12:30 - Animazione e smistamento presso "Diagon Alley"

ore 10:30 / 12:45 - Hogwarts Express giro in trenino con registrazione di Storytelling con tappa animata presso biblioteca civica (a pagamento, con una corsa ogni 15 minuti su due trenini)

ore 14:00 / 16:00 - Scuola di Magia presso Palazzo Doria. Lezione di pozioni e divinazioni (a pagamento, ingresso a gruppi ogni 40 minuti)

ore 15:30 - Parata dei bambini per le vie del centro con Incipit Caccia al Tesoro (a pagamento)

ore 16:30 / 17:30 - Truccabimbi in Orto Maccagli (passeggiata) in collaborazione con Libreria del Conte

ore 17:30 / 19:00 - Caccia al tesoro (a pagamento)

ore 19:45 - Cene animate in quattro ristoranti (una per ogni casa)

ore 21:30 - Pigiama party e proiezione film presso Libreria Mondadori

DOMENICA 29 OTTOBRE

ore 12:30 / 19:00 - Apertura "Diagon Alley" Villaggio magico area espositiva presso Giardini Escrivà

ore 10:00 / 13:00 - Animazione e Disco Magic in Piazza Italia

ore 10:30 / 13:00 - Animazione e smistamento in Piazza Italia

ore 10:30 / 12:45 - Hogwarts Express giro in trenino con registrazione di Storytelling con tappa animata presso biblioteca civica (a pagamento, con una corsa ogni 15 minuti su due trenini)

ore 14:30 / 16:30 - "Manicomio Potter" spettacolo teatrale presso Arena Giardino del Principe o location alternativa (a pagamento)

ore 15:45 - Parata dei bambini per le vie del centro con Incipit Caccia al Tesoro (a pagamento)

ore 17:30 / 19:00 Caccia al tesoro (a pagamento)

ore 19:45 - Cene animate in quattro ristoranti (una per ogni casa)

ore 21:30 - Pigiama party e proiezione film presso Libreria Mondadori

ore 21:30 - Serata danzante in maschera presso Dancing Saitta (Lungomare) baby dance a seguire revival e balli di gruppo

LUNEDI' 30 OTTOBRE

ore 10:00 / 19:00 - Apertura "Diagon Alley" Villaggio magico area espositiva presso Giardini Escrivà

ore 10:00 / 12:30 - Animazione e Disco Magic in Piazza Italia

ore 10:30 / 12:30 - Animazione e smistamento presso "Diagon Alley"

ore 10:30 / 12:45 - Hogwarts Express giro in trenino con registrazione di Storytelling con tappa animata presso biblioteca civica (a pagamento, con una corsa ogni 15 minuti su due trenini)

ore 11:00 / 17:00 - Spettacolo di falconeria presso Arena Giardino del Principe (a pagamento)

ore 14:00 / 16:00 - Scuola di Magia presso Palazzo Doria. Lezione di pozioni e divinazioni (a pagamento, ingresso a gruppi ogni 40 minuti)

ore 15:30 / 17:30 - Laboratori magici presso Libreria Mondadori

ore 16:30 / 17:30 - Show magia "Il manuale del mago monello" in Orto Maccagli (passeggiata) in collaborazione con Libreria del Conte

ore 19:45 - Cene animate in quattro ristoranti (una per ogni casata)

MARTEDI' 31 OTTOBRE

ore 10:00 / 24:00 - Apertura "Diagon Alley" Villaggio magico area espositiva presso Giardini Escrivà

ore 10:00 / 12:30 - Animazione e Disco Magic in Piazza Italia

ore 10:30 / 12:30 - Animazione e smistamento presso "Diagon Alley"

ore 10:30 / 12:45 - Hogwarts Express giro in trenino con registrazione di Storytelling con tappa animata presso biblioteca civica (a pagamento, con una corsa ogni 15 minuti su due trenini)

ore 14:30 / 18:00 - Tarocchi, Divinazioni e Rune presso Palazzo Doria (a pagamento)

ore 15:30 - Festa di Halloween in Piazza Italia e per le vie del Centro

ore 19:45 - Cene animate in quattro ristoranti (una per ogni casa)

ore 21:30 - Ballo del Ceppo in Piazza Italia con musica e animazione e Concorso Ballo del Ceppo con ricchi premi (a pagamento)

MERCOLEDI' 1 NOVEMBRE

ore 10:00 / 19:00 - Apertura "Diagon Alley" Villaggio magico area espositiva presso Giardini Escrivà

ore 10:00 / 12:30 - Animazione e Disco Magic in Piazza Italia

ore 10:30 / 12:30 - Animazione e smistamento presso "Diagon Alley"

ore 10:30 / 12:45 - Hogwarts Express giro in trenino con registrazione di Storytelling con tappa animata presso biblioteca civica (a pagamento, con una corsa ogni 15 minuti su due trenini)

ore 15:00 - Parata degli animali fantastici a tema Hogwarts (a pagamento)

ore 15:30 / 17:30 - Show magia "Un sogno magico" in Orto Maccagli (passeggiata) in collaborazione con Libreria del Conte

ore 16:00 - Parata dei bambini per le vie del centro (a pagamento)

ore 16:30 - Cerimonia di chiusura con tutto lo staff di Hogwarts, amministrazione e associazioni organizzatrici:

Premiazioni cacce al tesoro

Premiazione contest scuole Istituto Comprensivo di Loano

Animazione e musica

I biglietti per gli eventi a pagamento sono acquistabili su sito www.viviloano.it.

Le cene a tema verranno servite a partire dalle 19.45 solo sul primo turno. Termineranno alle 21. Per partecipare occorre contattare direttamente il locale per prenotare il tavolo.