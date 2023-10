Pellegrinaggio in Terra Santa, il racconto della professoressa Foddis: "Sirene di allarme, colpi di antiaerea e viavai di caccia"

Nessuna esperienza può equipararsi a quella di essere catapultati in pochi istanti in un paese in guerra. Sentire le sirene e i colpi dell'antiaerea risuonare nell'aria è qualcosa che rimarrà impresso nella memoria per sempre.

A raccontare questi momenti drammatici vissuti in Terra Santa è la professoressa Elena Foddis, molto apprezzata e conosciuta in Val Bormida, per aver insegnato all'istituto superiore "Federico Patetta" di Cairo Montenotte: "Abbiamo viaggiato con El Al, l'unica compagnia aerea autorizzata a volare".

Un pellegrinaggio di una settimana organizzato dal parroco della chiesa di Sant’Ambrogio di Alassio, don Gabriele Corini, e dal vicario diocesano monsignor Bruno Scarpino. Il viaggio spirituale atteso da una vita si è trasformato in un'esperienza emozionante e indimenticabile, poiché il gruppo composto da 52 persone, provenienti da varie località del savonese e dell'imperiese, ha toccato con mano la realtà di un conflitto bellico.

"Per garantire la massima sicurezza ci siamo appoggiati ad un'agenzia di Gerusalemme - spiega la professoressa - Il pellegrinaggio è stato ben organizzato, siamo stati seguiti da un incaricato e supportati in ogni momento. Paradossalmente, abbiamo avuto più problemi al nostro ritorno a Malpensa, tra ritardi nei bagagli e problemi di parcheggio".

L'apice della tensione è arrivato durante la visita alla Città Vecchia, quando le sirene antiaeree hanno dato l'allarme: "L'eco dei fragorosi colpi dell'antiaerea ha riempito l'aria, suscitando ovviamente timori profondi - prosegue - Di notte il continuo viavai degli aerei militari, caccia e bombardieri, ha aggiunto ulteriori strati di ansia e preoccupazione".

"Il mio pensiero è rivolto a tutte quelle persone che stanno vivendo questa situazione drammatica. Purtroppo si tratta di un territorio martoriato da divisioni che credo siano insanabili", conclude la professoressa.