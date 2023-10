Farmacie ospedaliere, Riolfo (Lega): "Razionalizzare i servizi per migliorare efficienza e qualità dell’assistenza sanitaria"

"La razionalizzazione dei servizi delle farmacie ospedaliere è importante per ottimizzare l’efficienza e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. La legge che le regolamenta, che risale al 1969, è molto datata nel tempo e non tiene conto delle attuali esigenze, come ad esempio le carenze di mercato per i farmaci che sono molto frequenti e coinvolgono la maggioranza delle Farmacie ospedaliere liguri". Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega.

"Negli ultimi tempi, si sta assistendo anche a un aumento di impegno del personale delle farmacie ospedaliere, che non si dedica esclusivamente alla distribuzione, ma svolge anche altre attività specifiche del settore con un inevitabile allungamento dei tempi e il verificarsi di disagi per il ritiro di farmaci. Sicuramente occorre favorire la collaborazione tra farmacisti, medici e infermieri per una migliore comunicazione e coordinamento nella gestione dei farmaci".

"In questo senso l’assessore competente ha assicurato l’impegno della Regione per la razionalizzazione dei servizi delle farmacie ospedaliere che richiede massima collaborazione tra i vari reparti dell’ospedale per massimizzare i benefici per i pazienti e l’efficienza complessiva del sistema", conclude la Riolfo.