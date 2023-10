Attualità |

Rigassificatore, esposto di Italexit: "Governo e Regione presentino i documenti mancanti richiesti dalla legge"

L'atto è stato depositato presso il comando provinciale dei carabinieri di Savona: "Certi che la Procura agisca nel pieno interesse dei cittadini e facendo rispettare le norme"

Oggi Italexit, a firma del coordinatore regionale Ilario Chiera e del responsabile organizzativo nazionale Fabio Montorro ha depositato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Via Mentana a Savona un esposto/diffida sia nei confronti del Governo, in particolare dei ministero dell'Ambiente e dell'Interno, sia nei confronti di Regione Liguria teso "a richiedere la produzione dei documenti requisiti di legge mancanti, in mancanza dei quali non può essere legalmente effettuato il riposizionamento della nave rigassificatrice Golar Tundra al largo della costa tra Vado e Savona". Lo affermano in una nota dal partito, aggiungendo: "Sicuri che la Procura agisca nel pieno interesse dei cittadini e facendo rispettare le normative contenute nel testo dell'esposto/diffida, continueremo nella nostra opera al fianco dei cittadini".

Redazione

