Ex Savam, Scotti: "Iter alquanto fumoso, mi auguro che le tempistiche fornite durante il Consiglio comunale siano rispettate"

"Ho interpellato l'ufficio tecnico, che ha risposto molto evasivamente che stanno procedendo nel modo corretto".

Trascorso il termine di legge di 10 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo per l'esecuzione d'ufficio, comunicato dal comune di Altare alla società "Città del Vetro", proprietaria delle aree ex Savam, la consigliera comunale indipendente Rita Scotti ha chiesto aggiornamenti in merito (LEGGI ARTICOLO).

"L'iter è alquanto fumoso. Mi auguro che le tempistiche fornite dal sindaco Briano durante il Consiglio comunale monotematico del 29 settembre scorso, dove aveva garantito l'inizio dei lavori entro il mese di ottobre, possano essere rispettate e non si sia trattato dell'ennesimo tentativo imbonitore", conclude la Scotti.

L'avvio del procedimento amministrativo per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto riferito, consentirà al comune di intervenire direttamente alla messa in sicurezza dell'area. Un passo fondamentale per la riapertura di via XXV Aprile e via Cesio.