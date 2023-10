Provincia, il presidente Olivieri affida gli incarichi di dirigenza rimasti vacanti con l'indagine sui presunti concorsi truccati

In attesa del consiglio provinciale di mercoledì - il primo dopo la "bufera" dell'inchiesta della Procura sui presunti concorsi truccati, che vede indagati sette persone tra dipendenti e dirigenti di Palazzo Nervi con la sospensione del segretario generale Giulia Colangelo - il presidente Olivieri ha assegnato gli incarichi dirigenziali rimasti vacanti per proseguire con l'attività dell'ente.

A Vincenzo Gareri, è stata assegnata ad interim la gestione dei servizi “Procedimenti Concertativi”, “Pianificazione Territoriale e Urbanistica”, “Trasporti e Società Partecipate” e del Settore “Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi”, nelle more della copertura del posto. Gareri è in pensione dallo scorso febbraio ma, in base a quanto prevede la legge, aveva dato disponibilità a rimanere in servizio ancora per un anno a titolo gratuito tenendo la dirigenza del settore e “Viabilità, Edilizia e Ambiente".

A Concetta Orlando, nuovo segretario generale in sostituzione di Colangelo è stata assegnata la direzione ad interim dei servizi “Legale e Contenzioso Amministrativo”, “Personale”, “Appalti, Contratti, Espropri, Stazione Unica Appaltante”, “Affari Generali e Programmazione della rete scolastica”, “Gestione Documentale e servizi ausiliari”, “Controllo interno, trasparenza e legalità” e “Comunicazione”, nelle more della copertura del posto.

Proseguono intanto le indagini da parte della polizia giudiziaria con l'esame della documentazione sequestrata negli uffici di Palazzo Nervi e dal Comune di Albisola, oltre mille pagine e CDrom con immagini, mentre sono previsti a fine mese, invece, gli interrogatori davanti al gip e ai pubblici ministeri, Maddalena Sala e Claudio Martini, di Giulia Colangelo e Maurizio Novaro, i due principali indagati.