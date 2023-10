Albisola Superiore, sabato 21 ottobre l'inaugurazione della mostra “Arturiana”

Sabato 21 ottobre 2023 alle ore 17 presso il Museo Manlio Trucco di Albisola Superiore sarà inaugurata la mostra “Arturiana” di Arturo Santillo nata dalla collaborazione con la poetessa Cristina Dotto Viglino. I versi di quest'ultima non solo hanno suscitato la creatività dell'artista ma in qualche situazione è avvenuto il contrario. Tale scambio di sollecitazioni ha prodotto le immagini che caratterizzano i piatti, i quattro vasi e le tre teste-sculture, per un totale di ventisei opere talora ornate dalle parole che ne hanno suggerito la nascita. Si tratta di lavori che esaltano il rapporto d'amore tra l'uomo e la donna in perenne lotta con le insidie dell'esistenza. L'esposizione di ogni ceramica è accompagnata dalla relativa poesia in modo che il visitatore possa “assaporare” certi riferimenti e certe similitudini percettive. La mostra – organizzata dall’Assessorato alla Cultura e curata dal critico Luciano Caprile - sarà preceduta dalla lettura dei versi e dalla proiezione delle corrispondenti immagini col sottofondo musicale di una chitarra suonata dallo stesso artista.

“Dopo il successo della personale dedicata a Alfredo Sosabravo, il Museo Trucco propone Arturiana una raffinata mostra dell’artista genovese Arturo Santillo. Per l’occasione si potranno ammirare interessanti opere in ceramica sulle quali sinuose figure diventano l’emblema dell’amore e della spiritualità. L’esposizione di piatti, vasi e di tre sculture, prive di occhi, danno vita a un percorso nel quale la parola si fonde totalmente all’immagine. A tale proposito la scrittrice Cristina Dotto Viglino autrice delle poesie che accompagnano i lavori dell’artista ha detto “Abbiamo ascoltato le opere e visto scolpire le parole”, una perfetta sintesi dell’essenza di Arturiana”. Così Simona Poggi, Assessore alla Cultura del Comune di Albisola Superiore.