Borgio, rimosso "Il cavallo di Magno" dal percorso "I muri raccontano". L'amarezza del sindaco Dacquino: "Nessuna attenzione al rispetto dell'opera"

" Purtroppo, a fronte di tantissime persone che hanno visitato i luoghi e apprezzato le opere, c'è chi non ha colto il valore di questa iniziativa e pochi giorni fa 'Il cavallo di Magno' che spiccava sul muro di recinzione di un frutteto e stalla di proprietà privata è stato, per lavori di pulizia del muro, eliminato - prosegue il primo cittadino - Nessuna attenzione al rispetto dell'opera, nessun ragionamento per trovare una soluzione adeguata. Avvilente ".

"Come amministrazione comunale crediamo nel valore di queste iniziative, esprimiamo la nostra amarezza per questo danno al progetto 'I muri raccontano', siamo vicini all'artista Mario Nebiolo e auspichiamo una sempre maggior attenzione al bello inteso non come bene privato di cui fare quello che si vuole, ma come opera godibile da tutti e da rispettare" conclude infine il sindaco Dacquino.