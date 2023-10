“Alassio, un bel posto”: lo dice Leonardo Pieraccioni in un video su Facebook

Cosa c'entra Alassio con "The nun II", il film horror ambientato in Transilvania, campione d’incassi negli Usa e in Europa e dallo scorso 2 ottobre al cinema anche in Italia? Verrebbe da dire niente. E invece c'entra eccome se a citare la città di Alassio come "un bel posto", in contrapposizione all'inquietante monastero transilvano dove i tre sprovveduti protagonisti del film finiscono per passare la notte, è Leonardo Pieraccioni. Il video sta spopolando su Facebook, e l'invito è ad andare subito a vederlo, perché è davvero divertente. Noi, intanto, insieme a Pieraccioni, ci chiediamo: perché mai "questi tre bischeri" arrivati in Transilvania per indagare sulla morte di una suora acconsentono a dormire lì? Avrebbero dovuto scappare a gambe levate, perché - come ha sottolineato il comico toscano - "tu sei in un monastero in Transilvania e non ad Alassio, un bel posto, dove tu dici: si andrà a mangiare una pizza, ci faranno dormire e domattina gli si chiede cos'è successo...."

"Al di là della sorpresa e della risata che suscita questo filmato - dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - fa davvero piacere constatare che ogni giorno di più nell'immaginario collettivo, a livello nazionale e non solo, la nostra città è percepita come modello di luogo bello e accogliente dove è piacevole stare e vivere le proprie vacanze. Una percezione che è tra l'altro perfettamente confermata dai dati relativi al turismo. Tutto questo ci ripaga del grande impegno che la nostra Amministrazione Comunale dedica costantemente ai propri residenti e ai turisti, per prima cosa rendendo la città sempre più bella, confortevole e accogliente attraverso opere pubbliche molto importanti”.

“A ciò si aggiunge un'offerta di pacchetti turistici davvero ampia e diversificata, che va dalle esperienze ideali per chi ama fare sport all’aria aperta, o sott’acqua, ad altre per chi invece predilige il relax o la scoperta di tradizioni e cultura, per vivere momenti emozionanti e indimenticabili non solo durante l'estate ma tutto l'anno. A Leonardo Pieraccioni, l'invito a venire presto a trovarci", conclude il sindaco Melgrati.