Caccia con arco e frecce, le firme della petizione online per la cancellazione vicine a quota 100mila

"Il 21 settembre scorso, al superamento delle 90.000 firme - spiegano da OSA - la proponente, Antonella Belgrano, ha inviato una PEC al governatore della Liguria Toti, ufficializzando il risultato della petizione, sette volte il numero dei cacciatori liguri, invitandolo a dare incarico ai funzionari di giunta di redigere un disegno di legge per la cancellazione dell’emendamento, presentato dal consigliere Alessio Piana e votato da 23 consiglieri su 28 in tutta fretta alle 21,57 il 27 luglio scorso".

"La petizione - continuano - si sta rivelando una delle più sottoscritte tra le numerose raccolte di firme della piattaforma change.org, a dimostrazione che la barbarie di questo atroce mezzo di caccia ha sensibilizzato tante persone, e continua a farlo, impressionate dalla morte dolorosissima a cui vengono sottoposte le vittime; e pensare che i sostenitori di questa forma di tortura ne garantiscono l’efficacia mortale a meno di 25 metri dal bersaglio; orbene sia in campagna che in città (alcuni dei politici che la sostengono affermano che era stata proposta proprio per gli abbattimenti negli abitati) è molto difficile avvicinarsi tanto ad un animale selvatico, per giunta in movimento rapido; quasi sempre verrebbe quindi ferito, più o meno gravemente, e condannato ad una feroce agonia".