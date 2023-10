Meteo: piogge intense oggi, da domani temporaneo miglioramento per qualche giorno

Come anticipato oggi una intensa perturbazione sta portando piogge diffuse su tutto il Nord Ovest, in esaurimento già dal pomeriggio. Da domani miglioramento spiccato e tempo più stabile domenica e lunedì. Ma la circolazione atmosferica tipicamente autunnale ricomincerà a spingere verso le nostre zone altre perturbazioni già da martedì.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 20 ottobre

Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse ovunque e accumuli che sui crinali esposti sono già o saranno oltre i 100 mm. Esaurimento dei fenomeni già da pomeriggio su Liguria e basso Piemonte, qualche residuo ancora su verbano e valle d'Aosta. Temperature massime che oggi saranno comprese tra 16 e 21°C.

Venti generalmente forti meridionali o da sudovest su Liguria e crinali alpini meridionali, nonchè su Alpi settentrionali al mattino. Al pomeriggio attenuazione sui versanti occidentali ma con raffiche di Foehn sui confini con la Francia, mentre persistono moderati o localmente forti meridionali su alessandrino e astigiano.

Sabato 21 ottobre

Tempo ancora un po' incerto con precipitazioni residue sui settori alpini settentrionali, di pianura più orientali e Liguria di levante. Altrove irregolarmente nuvoloso con possibilità di temporanee schiarite. Temperature minime tra 9 e 12°C su pianure, fino 15/16°C sulle coste. Massime in leggero rialzo fino 19/20°C. Venti in attenuazione un po' ovunque.

Domenica 22 e lunedì 23 ottobre

Tempo più stabile con poche nubi, che però diventeranno più estese e compatte da lunedì, per l'arrivo di una nuova perturbazione che dovrebbe interessare le nostre zone da martedì. Le temperature saranno stazionarie o in calo per via dell'ingresso di aria più fresca atlantica causa direzione più occidentale delle correnti in quota. Domenica mattina le minime saranno più basse di sabato con valori quasi diffusamente sotto i 10°C in assenza di nubi.

Da martedì 24 ottobre

Si aprirà un nuovo periodo perturbato in cui potrebbero esserci più perturbazioni di seguito. Le temperature più in linea con il periodo consentiranno di vedere la prima neve sulle quote medio-alte delle Alpi.

