Maltempo in Liguria, allerta arancione fino alle 15: alberi caduti nell'albenganese

E’ iniziata alle 22 l’allerta arancione per temporali su tutta la Regione (zone A, B, C D, E).

Venti forti sulla Regione nelle ultime ore con raffiche fino a 150 km/h sulle alture di Ronco Scrivia, 124 km/m a Casoni di Suvero, 120 km/h sulle alture di Sori. Sono possibili ulteriori rinforzi della ventilazione nel corso della mattinata.

Mare molto mosso in tutta la Regione, in ulteriore aumento, con onda significativa – registrata alle 04:00 - di 2,20 metri alla Boa di Capo Mele.

Precipitazioni che hanno interessato imperiese ed entroterra savonese; le cumulate orarie maggiori sono state a Pigna con 41,8 mm e a Sassello con 40 mm.

Incremento del livello idrometrico di alcuni corsi d’acqua: il fiume Nervia a Isolabona si è alzato di 1,5 metri, il Bormida di Spigno a Ferrania alzato di 1,39 metri, l'Argentina a Montalto Ligure di 2,22 metri. Prosegue il monitoraggio della SOR e dai reperibili del centro funzionale.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, insieme all'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, è presente nella Sala Operativa Unificata Permanente della Protezione Civile regionale. Durante l'allerta arancione, prevista fino alle 15 di oggi, verrà monitorata attentamente la situazione in tutta la Regione in relazione all'evolversi del fronte principale della perturbazione.

“Ci attende una notte certamente complessa - dichiara il presidente Toti - con precipitazioni importanti. I francesi nell'area di Nizza hanno diramato un'allerta rossa, segno che si aspettano l'incrocio tra correnti calde e fredde su quel versante delle Alpi marittime. Noi ci aspettiamo piogge copiose sia a Ponente che a Levante, Genova compresa, a causa dell'aria calda del Mar Ligure, ancora molto caldo, che si scontrerà con le correnti fredde della perturbazione. Prevediamo che la fase più complessa possa essere dopo la mezzanotte e fino all'alba. Per questo raccomandiamo a tutti grande prudenza e attenzione. E ringraziamo gli uomini e le donne della nostra Protezione civile che, insieme ai vigili del fuoco, lavoreranno per tutta la notte per garantire la nostra sicurezza".

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti nell'albenganese per rimuovere alcuni alberi caduti a causa del forte vento.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.