Coldiretti, Luca Dalpian eletto vicepresidente regionale

Il Consiglio regionale di Coldiretti Liguria si è riunito a Genova nella mattinata di lunedì 23 ottobre e ha nominato il nuovo Vicepresidente della Federazione regionale. Sarà Luca Dalpian il numero due del Presidente Gianluca Boeri nel quinquennio 2025-2028. Già confermato alla guida di Coldiretti Genova lo scorso giugno, Dalpian riceve il testimone dal collega savonese Marcello Grenna, confermato a sua volta nell’estate Presidente di Coldiretti Savona.

Titolare dell’Azienda Agricola “Il Sottobosco” di Tiglieto, in Valle Orba (all’interno del Parco Regionale del Beigua) e dell’Agrigelateria Dalpian di Albisola Marina, oltre a essere presente a svariati eventi sul territorio con il suo caratteristico furgoncino dei gelati, Luca Dalpian nei suoi oltre sei ettari di terreno produce frutti di bosco e frutta che trasforma – mantenendo le peculiarità e gli aromi naturali grazie alla coltivazione non intensiva – in confetture, marmellate, succhi e gelato, oltre alle rose da sciroppo.

“Sono onorato che il Consiglio regionale di Coldiretti, i colleghi liguri e la struttura – commenta Luca Dalpian a margine della nomina –abbiano riposto in me la loro fiducia e mi abbiano affidato questo importante incarico. Accolgo con orgoglio il testimone ereditato dal collega Marcello Grenna, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto e dal cui esempio trarrò sicuramente molto. Sono pronto ad assumermi questa grande responsabilità con tutto l’entusiasmo, la determinazione e la propositività che hanno contraddistinto anche il mio ruolo sulla provincia genovese, certo che, lavorando come una squadra, riusciremo a portare avanti ancora una volta tutte le progettualità che abbiamo in mente. Dal canto mio cercherò chiaramente di essere all’altezza delle aspettative, continuando a portare avanti insieme tutte le progettualità e le battaglie già in essere e dando vita a nuove iniziative in grado di sostenere il lavoro delle nostre imprese del territorio”.

“La nomina di Luca Dalpian al fianco di Gianluca Boeri in qualità di Vicepresidente della nostra Federazione regionale – spiega Bruno Rivarossa, Delegato Confederale – ribadisce l’impegno intrapreso dalla dirigenza negli ultimi cinque anni, che siamo certi farà da base a un futuro fatto di altrettanto impegno e collaborazione. Collaborazione che è un elemento fondamentale per tutti i comparti dell’agroalimentare, soprattutto in regioni come la nostra Liguria, dove fare agricoltura non è affatto semplice. Le nostre imprese operano in un territorio tanto straordinario quanto difficile: una lingua di terra racchiusa tra monti e mare, tra boschi e costa, spesso in superfici non particolarmente ampie, ma che vedono comunque ogni singolo territorio votato verso una propria particolare vocazione agricola. Ringrazio altresì a mia volta Marcello Grenna da parte di tutta la struttura per il lavoro svolto fino ad oggi in qualità di Vicepresidente, per l’eredità che lascia e per il percorso che continueremo sicuramente a svolgere insieme come Assemblea, di cui siamo lieti continui a fare parte, seppur in veste diversa”. Dal florovivaismo alla viticoltura, dall’olivicoltura all’orticoltura, dalla zootecnia alla pesca e all’agriturismo: una varietà in grado di rispecchiare appieno tutta la diversità di territori presenti in Liguria.