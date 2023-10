Savona, l'attrice e scrittrice Giorgia Würth presenta il libro "Mamme single per scelta"

Mercoledì 25 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con l'attrice e scrittrice Giorgia Würth e presentazione del libro "Mamme single per scelta. Donne che all'attesa del principe azzurro preferiscono la scienza” (Noeditore). L'evento sarà introdotto da Renata Barberis.

Se la maternità è un viaggio, come dicono spesso scrittori e psicologi, quello affrontato dalle madri single per scelta è una via di mezzo tra l’Odissea e Pechino Express. Sono donne che hanno percorso mezza Europa, scegliendo la via della procreazione medicalmente assistita in paesi più permissivi del nostro, attraversando al tempo stesso il territorio sempre un po’ impervio della propria coscienza e lasciando in queste pagine l’eredità di un’esperienza preziosa per tutti coloro che desiderano capire, o che vorranno intraprendere lo stesso viaggio, confrontandosi con le possibilità della scienza e i labirinti normativi, con la fragilità del corpo e la discriminazione di cui ancora oggi è oggetto la famiglia non tradizionale, con i dubbi e la solitudine. E la potenza dell’amore. Giorgia Würth ha iniziato presto la sua carriera di attrice spaziando dal cinema ("Ex", "Maschi contro femmine", "Sinestesia"), al teatro ("Antigone", "Cecità", ecc), alla televisione ("Un medico in famiglia", "Moana", "Le tre rose di Eva", "Rocco Schiavone"). Ha condotto diversi programmi in radio (Radio 2, Rete Uno Radio Svizzera) e in tv ("Voglio vivere così" su Sky, "C’è posto per te" Arturo, "IBand" su La5) e ha scritto diversi romanzi: "Tutta da rifare" (Fazi Editore), "L’accarezzatrice" (Mondadori), che presto diventerà un film, "IO LUI e altri effetti collaterali". "Salvatrice", presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e vincitore di un Nastro D’argento per Sandra Milo, è il suo esordio alla regia.