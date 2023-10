A Genova la 40esima assemblea annuale Anci: Cordiretti in prima linea alla tre giorni

È stata inaugurata questa mattina a Genova alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la 40esima edizione dell’Assemblea annuale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che quest’anno porta con sé un claim dalla eco densa di significato: “Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l’Italia”.

I saluti istituzionali – affidati al sindaco di Genova e Presidente di ANCI Liguria, Marco Bucci, e al Governatore Liguria, Giovanni Toti – sono stati seguiti dagli interventi della Premier Giorgia Meloni e di Renzo Piano, per terminare con la relazione del Presidente dell’ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

“È un onore che l’ANCI abbia scelto Genova e la nostra Liguria per il proprio 40esimo appuntamento annuale – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – e, come Coldiretti, siamo lieti di poter prendere parte a un evento di tale importanza a livello nazionale. Questa tre giorni rappresenta un momento fondamentale per i sindaci italiani, che avranno modo di fare il punto sulle grandi sfide e responsabilità legate alla situazione del Paese. Le amministrazioni liguri sono, insieme all’Ente Regione, i nostri principali interlocutori per le battaglie e le iniziative che ogni giorno la nostra associazione porta avanti accanto ai propri associati. E, come ricordato anche dal Presidente Decaro, negli ultimi anni i Comuni hanno acquisito centralità nel sistema istituzionale e democratico, sia in quanto erogatori di servizi che come progettisti del futuro delle nostre città”.

In occasione di questo importante evento istituzionale, Coldiretti Liguria e tutte le sue Federazioni provinciali saranno presenti alla Fiera di Genova sia con una forte presenza istituzionale che, per tutta la durata della manifestazione, attraverso uno stand informativo dedicato – presso il quale personale specializzato fornirà agli utenti interessati tutte le informazioni di cui necessitino – e degustazioni giornaliere di prodotti di qualità e a km0 forniti per l’occasione dalle aziende agricole liguri.

L’evento si svilupperà presso il Padiglione Blu della Fiera del Mare di Genova a partire da oggi, martedì 24 ottobre, per proseguire poi nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre.

Nel dettaglio, la giornata di domani (mercoledì 25 ottobre) verrà aperta dal panel dedicato alle grandi infrastrutture, con la partecipazione del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, e del Vice premier e Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, seguito da un secondo incontro dedicato a visioni e programmi per andare oltre la crisi energetica, durante il quale interverranno i Ministri della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, dell’Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Nel pomeriggio avrà, poi, luogo, una sessione dedicata alla digitalizzazione, per la quale sono previsti gli interventi del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’innovazione tecnologica, Alessio Butti, e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. PNRR e Comuni protagonisti, infine, del panel conclusivo della seconda giornata, durante il quale il punto di vista dei sindaci sarà portato all’attenzione del Ministro per gli Affari europei e il PNRR, Raffale Fitto, del Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, e del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Nella giornata conclusiva di giovedì 26 ottobre, infine, avrà luogo un primo panel relativo ai bisogni sociali delle Comunità – al quale interverranno il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, e i Ministri per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida. I lavori verranno chiusi con un’accesa argomentazione circa turismo, cultura e difesa del territorio, di cui i Sindaci parleranno durante l’ultima sessione della tre giorni con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, con il Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanché, e con il Ministro dell’Economia e delle Finanza, Giancarlo Giorgetti.