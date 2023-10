Abbandono rifiuti, scattano le sanzioni penali. Galtieri: "Reato grave che genera un danno ambientale"

Il 10 ottobre è entrata in vigore la Legge 137/2023, che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale - e non più di una sanzione amministrativa - nel caso di abbandono dei rifiuti: da mille a 10mila euro fino al doppio se riguarda rifiuti pericolosi, come ad esempio barattoli di pittura, batterie o medicinali scaduti.