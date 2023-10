Giusvalla mira al recupero dell'invaso sul torrente Valla, servirà come riserva antincendio

Il comune di Giusvalla pensa al recupero dell'invaso situato immediatamente a monte di un vecchio sbarramento sul torrente Valla, in località Zaplotti.

L'obiettivo del progetto è aumentare la capacità del serbatoio in modo che possa essere utilizzato per abbeverare il bestiame delle aziende agricole presenti nella zona, nonché come preziosa riserva idrica antincendio, a tutela della zona boschiva circostante. Il costo dell'intervento è stato quantificato in circa 107mila euro.

Per affrontare questa sfida, l'amministrazione comunale presieduta dal sindaco Marco Perrone farà richiesta al bando "Piano Nazionale Riqualificazione Piccoli Comuni".