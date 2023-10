Finale, carambola nella galleria della Caprazoppa: nessun ferito, disagi al traffico

Danni all'automobile e ripercussioni su entrambi i sensi di marcia. E' questo il bilancio di un incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio odierno, intorno alle 14, lungo la Ss1 Aurelia all'interno della galleria Caprazoppa, tra Finale e Borgio Verezzi.

Secondo quanto riferito, un'auto sarebbe andata a carambolare lungo la carreggiata dopo che il conducente, per cause non ancora ben chiarite, ne avrebbe perso il controllo. Pare senza coinvolgere altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per accertare la dinamica e regolare il traffico. I vigili del fuoco hanno invece provveduto a mettere in sicurezza l'asfalto e il mezzo, provvedendo poi alle manovre necessarie per consentirne la rimozione.