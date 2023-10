Borgio Verezzi, giovani e impegno antimafia: le scuole incontrano Giovanni Impastato

Sarà una mattinata dedicata ai giovani e all'impegno antimafia quella di giovedì 26 ottobre al teatro Gassman di Borgio Verezzi.

L'istituto comprensivo di Pietra Ligure, in collaborazione con il presidio di Libera Ponente Savonese "Nino e Ida Agostino" e il Comune di Borgio Verezzi, ha infatti organizzato un incontro con Giovanni Impastato: un evento nel ricordo di Peppino Impastato, indimenticabile figura nota per le sue denunce contro le attività di ‘Cosa Nostra’ e che proprio per il suo impegno contro la mafia fu assassinato nel 1978.

"Sarà un'occasione importante per i nostri ragazzi per riflettere e confrontarsi sui temi della legalità, per imparare a combattere la corruzione, lo sfruttamento umano e lavorativo, e a lottare per la verità e la giustizia" sottolineano dall'istituto comprensivo di Pietra Ligure.