Halloween "da paura" a Noli con la festa organizzata dalla pro loco

Una giornata di puro divertimento e spavento a Noli, grazie all'iniziativa della pro loco, che per domenica 29 ottobre ha deciso di organizzare un evento speciale per Halloween.

La manifestazione avrà inizio alle ore 15 in piazza Chiappella. La pro loco sarà al centro dell'azione con un gazebo, dove saranno preparate deliziose prelibatezze per grandi e piccini. Dai panini ai dolci, dallo zucchero filato alle bibite, nessuno verrà dimenticato. La musica in piazza contribuirà a creare un'atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i partecipanti.

Tuttavia, il momento culminante dell'evento si svolgerà nel campetto "Franco Salice", adiacente alla piazza: "Il Noli Social Club sta preparando due sorprese che promettono di far venire i brividi. I dettagli verranno mantenuti segreti fino all'evento", spiegano dalla pro loco.

"Ringraziamo sia la Consulta Giovanile, sia il Noli Social Club, per il loro supporto all'evento. Sono previste sorprese spaventose e divertenti", concludono dalla pro loco.