Quiliano, la giunta Isetta approva il nuovo bando per i buoni affitto

A seguito dei tagli effettuati dallo Stato, a danno degli enti locali, la Regione Liguria non ha più garantito gli stanziamenti occorrenti per l’emanazione dei Buoni affitto.

Di conseguenza, con una variazione di bilancio in via d’urgenza, la giunta comunale – nella seduta di mercoledì 25 ottobre 2023 – ha approvato il reperimento di appositi nuovi stanziamenti aggiuntivi, interamente a carico dell’Ente, per il finanziamento del nuovo bando per i buoni affitto. Il suddetto bando è stato quindi approvato nella stessa seduta, e sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sv.it.

Le domande potranno essere presentate in forma telematica (sia a mezzo PEC sia a mezzo email) o mediante consegna all’ufficio protocollo dal 28 ottobre 2023 fino alle ore 12.00 del 3 dicembre 2023.

“In questa fase cruciale di tagli del bilancio dello Stato ai danni delle famiglie, delle fasce deboli, dei servizi da erogare ai cittadini e soprattutto in continuità con il nostro impegno assunto con i nostri concittadini, abbiamo voluto espressamente avviare anche per il 2023 il bando per i buoni affitti", commentano il primo cittadino Nicola Isetta e il vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali Nadia Ottonello.

"L’assenza del co-finanziamento che, in origine, veniva stanziato dalla Regione Liguria a valere sui fondi dello Stato ci ha amareggiati. Tuttavia abbiamo ritenuto che le necessità e i bisogni primari delle fasce deboli della popolazione di Quiliano debbano avere la massima prevalenza. Con una razionalizzazione dei budget del bilancio comunale, siamo quindi riusciti a varare il bando dei buoni affitto"

Per partecipare al bando 2023 della Città di Quiliano occorre seguire le indicazioni previste nell’avviso. In particolare si sottolinea che saranno ammesse le sole domande di cittadini residenti a Quiliano, riferite alle locazioni di alloggi ad uso abitativo primario che non siano inclusi nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10, oppure che non abbiano una superficie netta interna superiore a 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti.

Il valore dell’ISEE (attestazione 2022) corrente del nucleo familiare non deve essere superiore a 10mila euro, aumentate di mille euro per ogni membro di età superiore ai 75 anni o inferiore a 18 anni e per ogni membro riconosciuto invalido oltre l’80 % o titolare di riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992).

“Gli uffici comunali, che ringraziamo vivamente per l’impegno profuso in questa iniziativa - concludono Isetta e Ottonello - lavoreranno per garantire la fase istruttoria di tutte le domande che arriveranno entro il 3 dicembre 2023 entro tempi ragionevoli, per garantire una concreta risposta di sostegno ai nostri concittadini”.