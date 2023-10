Politica |

Rigassificatore, Natale e Arboscello (Pd): "Cortocircuito tra la Lega nazionale e regionale"

"La prima dice di volere il dialogo e la tutela del territorio, la seconda è asservita a Toti e progetta già l’arrivo di Golar Tundra"

"Cortocircuito tra la Lega nazionale e quella locale sul trasferimento del rigassificatore: la prima dice di volere il dialogo e la tutela del territorio; la seconda è asservita a Toti e progetta già l’arrivo della Golar Tundra a Savona". Così commentano il segretario del Pd Liguria Davide Natale e il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo le parole del vicepresidente del Senato Centinaio e del Ministro Pichetto Fratin sul rigassificatore. "Le dichiarazioni di Centinaio, vicepresidente del Senato in quota Lega, sono sorprendenti rispetto a quelle ascoltate fino a oggi dagli esponenti del suo partito in Liguria. Centinaio parla di un interesse del Paese che non può prevalere su quello locale, le cui peculiarità turistiche e ambientali vanno tutelate, e indica il ‘dialogo con gli enti locali, senza dubbio la strada migliore’, per portare nuove opere sul territorio. Tutto l’opposto di quanto in questi mesi la Lega ligure - che si professa a parole il partito del territorio, ma che nei fatti non lo è - predica. Impegnata com’è ad assecondare le richieste del presidente Toti". "È chiarificatrice l’affermazione del Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin che parla sì, di una Valutazione di impatto ambientale che deve arrivare, ma che spiega anche che l’ultima parola sul trasferire o meno il rigassificatore in Liguria è una scelta politica che spetta a Toti in quanto commissario dell'opera. Il Toti commissario impone a Toti presidente il rigassificatore e a pagarne le conseguenze di questo balletto sono i liguri. Confermando quello che da tempo diciamo e che invece viene negato dal centrodestra regionale". "Alla fine speriamo prevalga il buon senso e le sollecitazioni esterne, comprese le nostre, che chiedono che il rigassificatore non venga collocato a Vado/Savona, e che il territorio e la sua ritrovata vocazione turistica venga preservata", concludono gli esponenti Dem.

Comunicato stampa

